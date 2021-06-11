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    • Ekonomi
    • 11.06.2021 10:48
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    • 11.06.2021 11:07
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    Çiftçilere 2 milyar 550 milyon liralık destek müjdesi! Tohum ve gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak? , , ...

    Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri son sürat devam ediyor. Pandemi döneminde esnafla birlikte çiftçinin de gelir kaybını önlemek, finansman ihtiyacını gidermek için dört koldan destek sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli tarafından yapılan son açıklamada çiftçilere 2 milyar 550 milyon liralık destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. Peki ? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

    takvim.com.tr
    Çiftçilere 2 milyar 550 milyon liralık destek müjdesi!

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli tarafından yapılan son açıklamada çiftçilere 2 milyar 550 milyon liralık destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. Peki çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bitkisel üretim desteğinden kimler yararlanacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

    18 HAZİRAN'DAN İTİBAREN...

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "18 Haziran'dan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz" dedi.

    HANGİ ÇİFTÇİLERE DESTEK SAĞLANACAK?

    Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemeleri, kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

    Bakan Pakdemirli, "Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını çiftçilerimize yılın ilk altı ayında ödemiş olacağız" dedi.

    TOHUM VE ORGANİK GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİ...

    Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemeleri yapılacak.
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