HANGİ ÇİFTÇİLERE DESTEK SAĞLANACAK?

Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemeleri, kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Bakan Pakdemirli, "Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını çiftçilerimize yılın ilk altı ayında ödemiş olacağız" dedi.

TOHUM VE ORGANİK GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİ...

Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemeleri yapılacak.