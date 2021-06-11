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    • Ekonomi
    • 11.06.2021 10:16
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    • 11.06.2021 10:16
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    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme uygulanmaya başlandı ve bir süredir kapalı olan restoranlar, lar, kafeler açıldı. Hem esnafı hem de vatandaşları sevindiren bu gelişmeden sonra , lokanta, ? Sorgulamaları yapılır oldu. İşte restoranlar, lokantalar ve kafelerin güncel çalışma saatleri…

    takvim.com.tr
    Restoranlar saat kaça kadar açık?

    Restoranlar saat kaça kadar açık? Hafta içi ve hafta sonu restoran, lokanta, kafeler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 1 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine yeni genelgeyi gönderdi ve restoranlar, lokantalar kafeler yeniden hizmete başladı. Vatandaşlar bu mutlu haberden sonra saat aralıklarını merak ederek araştırır oldu. İşte tüm bilgiler…

    RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

    Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe, restoran ve lokantaların çalışma saatleri, üniversitelerde eğitim başta olmak üzere birçok konu ile ilgili alınan kararları madde madde açıklayan Başkan Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile belli olacağını ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 'yeni kademeli normalleşme' dönemine dair detayların yer aldığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

    RESTORANLAR, LOKANTALAR, KAFELER HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

    Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

    - Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

    - Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

        PAZAR GÜNÜ RESTORANLAR, KAFELER AÇIK MI?

        - Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

        14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

        - Sinema salonları,

        - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

        - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

        - Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

        - Lunaparklar ve tematik parkları,

        Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

        - Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

        - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

        Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

        ** Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler;- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
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        Haberler Ekonomi Restoranlar saat kaça kadar açık? Hafta içi ve hafta sonu restoran, lokanta, kafeler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?