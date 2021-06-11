Restoranlar saat kaça kadar açık? Hafta içi ve hafta sonu restoran, lokanta, kafeler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 1 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine yeni genelgeyi gönderdi ve restoranlar, lokantalar kafeler yeniden hizmete başladı. Vatandaşlar bu mutlu haberden sonra saat aralıklarını merak ederek araştırır oldu. İşte tüm bilgiler…
RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe, restoran ve lokantaların çalışma saatleri, üniversitelerde eğitim başta olmak üzere birçok konu ile ilgili alınan kararları madde madde açıklayan Başkan Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile belli olacağını ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 'yeni kademeli normalleşme' dönemine dair detayların yer aldığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.
RESTORANLAR, LOKANTALAR, KAFELER HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ
Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
- Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,