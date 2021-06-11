Milyonlara nefes aldıracak borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Tek çatı formülü ile sicil temizleniyor

2- VADESİ 20 MAYIS'TAN SONRA OLAN BORÇLARI KAPSIYOR MU?

Düzenleme, vadesi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olup, ödenmemiş borçları kapsıyor. Vadesi, diğer bir ifadeyle ödenmesi gereken tarihi, bu tarihten sonra olan borçlar düzenleme kapsamında bulunmuyor.



3-BORÇ BİLGİSİ NASIL ÖĞRENiLECEK?

Borcun bulunduğu banka veya finansal kuruluştan öğrenilebilir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine ait kredi, kredi kartı, çek ve senet bilgileri ile ilgili rapor sunuluyor. Sadece gerçek kişilere, e-Devlet kanalı üzerinden rapor hizmeti veriliyor. Aynı gün içerisinde 1 adet olmak üzere her ay 4 adet rapor ücretsiz rapor alınabiliyor.