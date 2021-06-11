Milyonlara nefes aldıracak borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Tek çatı formülü ile sicil temizleniyor

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırma yasası kapsamında protestolu senet, çek, bireysel ve ticari nitelikteki kredi ve kredi kartı dâhil borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda olumsuz kayıtları silinecek. Bu düzenlemeden kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da aksatanlar yararlanacak. Borçlarını 31 Aralık'a kadar tamamını ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları temizlenecek.
Türkiye Bankalar Birliği yapılandırma kapsamındaki bu düzenlemeye ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Birinci adımda borcun bulunduğu bankaya ya da finansal kuruluşa başvurulması gerekiyor. İkinci adımda borç hesaplamasına gidilecek. Bankalar müşterilerinin bütçesine uygun vadelere bölerek yapılandırma imkânı sunacak.
TEK ÇATI SEÇENEĞİ
Bankalar hesaplamada kredi katının ödenmemiş toplam borcu, taksitli alışverişlerin toplam borcuyla birlikte yapılandırıyor. Yapılandırmada ise kalan vade, ödenmiş borcun hesaplamasında dikkate alınıyor. Borçların aksaması, hesap kesim tarihlerinin karışması, ödemelerin çakışması ya da borçların unutulması gibi durumlarda ortaya çıkan karışıklığı ortadan kaldırmak için borçları tek çatı altında toplanması da seçenekler arasında yer alacak.