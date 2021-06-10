Yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüş dikkatleri üzerine çekerken yatırımcılar fiyatlardaki son duruma ve uzman yorumlarına odaklandı. Dün kapanış saatlerinde İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 832,00 lira, Cumhuriyet altını 3.405,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 513,7 liradan işlem görmüştü. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son gelişmeler...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,5 azalışla 513,7 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 832,00 lira, Cumhuriyet altını 3.405,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 513,7 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 512 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 512 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 512 bin lirayı, en yüksek ise 522 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 512 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 657 milyon 687 bin 56,45 lira, işlem miktarı ise 1.268,5 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 660 milyon 629 bin 542,4 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Halk Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
Analistler, para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle ABD'nin 10 yıllık tahvilindeki talep artışı ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.