Yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüş dikkatleri üzerine çekerken yatırımcılar fiyatlardaki son duruma ve uzman yorumlarına odaklandı. Dün kapanış saatlerinde İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 832,00 lira, Cumhuriyet altını 3.405,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 513,7 liradan işlem görmüştü. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?