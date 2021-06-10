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    • Ekonomi
    • 11.06.2021 06:15
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    • 11.06.2021 06:15
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    Son dakika: ? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek ne kadar oldu?

    Bu hafta nda peş peşe yaşanan düşüşlerin büyük ve küçük ölçekteki yüz binlerce yatırımcının dikkatini çekiyor. Dün kapanışta iç piyasada, gram altın 513 liraya, çeyrek altın 844 liraya, Cumhuriyet altını da 3,360 liraya geriledi. ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde hafif gerileyip 1,890 doların altına inen altının ons fiyatı da bu düzeylerde yatay hareket etmeye başlamıştı. Peki, ? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlardaki son gelişmeler...

    Altın fiyatları neden düşüyor?

    Yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüş dikkatleri üzerine çekerken yatırımcılar fiyatlardaki son duruma ve uzman yorumlarına odaklandı. Dün kapanış saatlerinde İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 832,00 lira, Cumhuriyet altını 3.405,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 513,7 liradan işlem görmüştü. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son gelişmeler...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,5 azalışla 513,7 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 832,00 lira, Cumhuriyet altını 3.405,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 513,7 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 512 BİN LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 512 bin liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 512 bin lirayı, en yüksek ise 522 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 512 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 657 milyon 687 bin 56,45 lira, işlem miktarı ise 1.268,5 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 660 milyon 629 bin 542,4 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Halk Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

    Analistler, para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle ABD'nin 10 yıllık tahvilindeki talep artışı ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

        PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY

        ABD'de ham petrol stoklarının azalmasına karşın, benzin stoklarında büyük oranda artışı gösteren verinin ardından hafif gerileyen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol talebindeki artış öngörüsünü koruması üzerine yükseldi.

        OPEC'in Aylık Petrol Raporu'nda, küresel petrol talebindeki artışın günde ortalama 6.0 milyon varil olarak korundu ve 2021 yılında toplam talebin günde ortalama 96.58 milyon varile çıkacağı belirtildi.

        ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 4 Haziran'da biten haftada 5.2 milyon varil düşüşle 474 milyon varile geriledi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, bir önceki haftadaki 9.7 milyon varilden, günde ortalama 9.4 milyon varile geriledi.

        Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, bu dönemde ABD'de benzin stokları 2.41 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları ise 3.75 milyon varil yükseldi.

        ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde hafif gerileyip 1,890 doların altına inen altının ons fiyatı da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.51 artışla 72.39 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.53 artışla 69.97 dolar,

        - altın yüzde 0.08 artışla 1,889.78 dolar,

            - gümüş yüzde 0.38 artışla 27.88 dolar,

            - bakır yüzde 0.44 düşüşle 9,971.00 dolar,

            - platin yüzde 0.63 düşüşle 1,146.16 dolar,

            - paladyum yüzde 0.41 düşüşle 2,764.69 dolar düzeyindeydi.
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