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    • Ekonomi
    • 11.06.2021 08:34
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    • 11.06.2021 08:34
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    Anlık CANLI döviz kuru: 11 Haziran Dolar kaç TL? Bugün , sterlin ne kadar oldu? Alış satış fiyatları ne kadar?

    Dolar ve döviz kurunda yaşanan son gelişmeler ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. 11 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar fiyatları son dönemde yukarı yönlü hareket ediyor. Belirli aralıklarla düşüşe geçen dolar fiyatları dün 8,43 seviyesinde güne başladı. Yaşadığı ivme sayesinde dolar fiyatları yatırımcıların ve ekonominin gündeminde sık sık takip edilerek araştırılıyor. Peki, , Euro, ? İşte !

    takvim.com.tr
    Anlık CANLI döviz kuru: 11 Haziran Dolar kaç TL?

    11 Haziran dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,43 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 11 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    11 HAZİRAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4195

    Dolar satış: 8,4369

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,2647

    Euro Satış: 10,2890

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,9391

    Pound satış: 11,9783

    ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ YÜKSELDİ

    Asya borsalarında, Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Veri gündeminin zayıf olduğu günde Asya pay piyasalarında Hong Kong hariç yükselişler görüldü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,54 artarak 3.610 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 yükselişle 3.224 puandan günü tamamladı.

    Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 28.958 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,11 azalışla 109,52 seviyelerinde dengelendi.

        Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,36 artışla 52.129 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,20 düşüşle 28.713 seviyelerinde bulunuyor.

        Analistler, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğe karşın, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

        Bu nedenle bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğu kaydeden analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması halinde pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

        EMTİA PİYASALARI - PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY

        ABD'de ham petrol stoklarının azalmasına karşın, benzin stoklarında büyük oranda artışı gösteren verinin ardından hafif gerileyen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol talebindeki artış öngörüsünü koruması üzerine yükseldi.
        OPEC'in Aylık Petrol Raporu'nda, küresel petrol talebindeki artışın günde ortalama 6.0 milyon varil olarak korundu ve 2021 yılında toplam talebin günde ortalama 96.58 milyon varile çıkacağı belirtildi.


        ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 4 Haziran'da biten haftada 5.2 milyon varil düşüşle 474 milyon varile geriledi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, bir önceki haftadaki 9.7 milyon varilden, günde ortalama 9.4 milyon varile geriledi.

        Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, bu dönemde ABD'de benzin stokları 2.41 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları ise 3.75 milyon varil yükseldi.
        ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde hafif gerileyip 1,890 doların altına inen altının ons fiyatı da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.



            Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;
            - Brent petrol yüzde 0.51 artışla 72.39 dolar,
            - Batı Teksas yüzde 0.53 artışla 69.97 dolar,
            - altın yüzde 0.08 artışla 1,889.78 dolar,
            - gümüş yüzde 0.38 artışla 27.88 dolar,
            - bakır yüzde 0.44 düşüşle 9,971.00 dolar,
            - platin yüzde 0.63 düşüşle 1,146.16 dolar,
            - paladyum yüzde 0.41 düşüşle 2,764.69 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 513 liraya, çeyrek altın 844 liraya, Cumhuriyet altını da 3,360 liraya geriledi.
            ALB Forex'in tarımsal emtia bülteninde, "ABD'nin bazı bölgelerinde kuru hava, çiftçiler için bir endişe kaynağı ve ABD mısır fiyatlarındaki oynaklığın önde gelen bir faktörü olmaya devam ediyor. Kuruluk endişeleri, Tarım Bakanlığı'nın 6 Haziran'daki mahsul koşulları raporuyla doğrulandı ve bu rapor, mısır koşullarının ulusal olarak beklenen yüzde 2'lik düşüşe karşı yüzde 4.0 düştüğünü gösterdi.
            "ABD Tarım Bakanlığı (USDA), haftalık mahsul ilerleme raporunda, ABD mısır mahsulünün yüzde 72'sini 'iyi' seviyeden 'mükemmele' doğru derecelendirdi.



            "ABD Tarım Bakanlığı'nın mahsul ilerleme raporuna göre ABD'li soya fasulyesi çiftçileri, Ortabatı'daki elverişli koşullar altında geçen yıla göre ekim hızını ve beş yıllık ortalamayı hızlandırdı.
            "Rusya Ekonomi Bakanı Reshetnikov, küresel gıda maliyetleri arttıkça ihracata yönelik 'amortisör' niteliğinde daha fazla kısıtlama çağrısında bulundu.
            "Mısır için küresel arz tahminleri, Brezilya'da devam eden kuru hava ve Çin'in güçlü alımları nedeniyle şimdiden küçülüyor.
            "Geçen hafta Fildişi Sahili'nin kakao yetiştirilen bölgelerinin çoğunda olağandışı bir kuraklık devam etti ve çiftçilerin Nisan-Eylül ayları arasındaki orta mahsulün tükenebileceğine dair korkularını körükledi.

            "ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Cuma sabahı, 175,000 ila 600,000 ton arasında değişen ticaret tahminlerine uygun olarak haftalık buğday ihracat satışlarının toplam 365,100 ton olduğunu söyledi.
            "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) dün bildirdiğine göre, dünya tahıl üretimi yeni bir rekor seviyeye ulaşma yolunda olmasına rağmen, küresel gıda fiyatları Mayıs ayında on yıldan fazla bir sürenin en hızlı aylık oranında yükseldi.



            "Soya fiyatı mayıs sonundan başlayan yükselen kanal trendini aşağı yönlü kırıp 1549.45 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından yükselişe geçti. Bugün pozitif görünüm sergileyen fiyat 1574.85 seviyesini yukarı yönlü test ediyor. Fiyatta yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1588.45 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 1567.55 seviyesi destek olarak takip edilebilir.
            "Mısır fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketini sürdürüyor. Bugün pozitif görünüm sergileyen fiyat 697.90 seviyesini yukarı yönlü test ediyor. Düşüş trendinin de denk geldiği 697.90 seviyesinin aşılması halinde 705.60 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 684.80 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

            "Pamukta, 20 ve 50 günlük hareketli ortalama bölgesinden gelen alımların ardından bir miktar satış izleniyor. 86.25 seviyesi üzerinde kalıcı olmakta zorlanan pamukta, bu bölge üzerinde kalıcı hareketlerde oluşan yükselen kama direncine denk gelen 87.00 seviyesi izlenebilir. 86.25 seviyesi altında fiyatlamalarda ise 85.20 seviyesinden geçen trend desteği takip edilebilir:
            "Kahvede, yükselen kanal görünümü korunuyor. Aşağı alanda test ettiği kanal trend bölgesi 155.75 seviyesinden geçmekte. Bu seviye altındaki hareketlerde satış baskısı 20 günlük ortalamanın geçtiği 154.50 seviyesine doğru hız kazanabilir. 155.75 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece ise düşüş trendinin geçtiği 161.30 bölgesi ara direnç olarak takip edilebilir. 161.30 seviyesinin aşılması durumunda 166.60 ana direnç seviyesine doğru yükseliş hareketi yaşanabilir."
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            Haberler Ekonomi Anlık CANLI döviz kuru: 11 Haziran Dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin ne kadar oldu? Alış satış fiyatları ne kadar?