11 Haziran dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,43 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 11 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
11 HAZİRAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,4195
Dolar satış: 8,4369
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,2647
Euro Satış: 10,2890
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,9391
Pound satış: 11,9783
ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında, Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Veri gündeminin zayıf olduğu günde Asya pay piyasalarında Hong Kong hariç yükselişler görüldü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,54 artarak 3.610 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 yükselişle 3.224 puandan günü tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 28.958 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,11 azalışla 109,52 seviyelerinde dengelendi.