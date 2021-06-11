



"ABD Tarım Bakanlığı'nın mahsul ilerleme raporuna göre ABD'li soya fasulyesi çiftçileri, Ortabatı'daki elverişli koşullar altında geçen yıla göre ekim hızını ve beş yıllık ortalamayı hızlandırdı.

"Rusya Ekonomi Bakanı Reshetnikov, küresel gıda maliyetleri arttıkça ihracata yönelik 'amortisör' niteliğinde daha fazla kısıtlama çağrısında bulundu.

"Mısır için küresel arz tahminleri, Brezilya'da devam eden kuru hava ve Çin'in güçlü alımları nedeniyle şimdiden küçülüyor.

"Geçen hafta Fildişi Sahili'nin kakao yetiştirilen bölgelerinin çoğunda olağandışı bir kuraklık devam etti ve çiftçilerin Nisan-Eylül ayları arasındaki orta mahsulün tükenebileceğine dair korkularını körükledi.



"ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Cuma sabahı, 175,000 ila 600,000 ton arasında değişen ticaret tahminlerine uygun olarak haftalık buğday ihracat satışlarının toplam 365,100 ton olduğunu söyledi.

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) dün bildirdiğine göre, dünya tahıl üretimi yeni bir rekor seviyeye ulaşma yolunda olmasına rağmen, küresel gıda fiyatları Mayıs ayında on yıldan fazla bir sürenin en hızlı aylık oranında yükseldi.