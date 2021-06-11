Kredi borcuna sicil affı geldi (Ekonomi haberleri)

Yapılandırma yasasıyla protestolu senet, çek, kredi ve kredi kartı dahil borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda olumsuz kayıtları silinecek.
Bu düzenlemeden, nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da aksatanlar yararlanacak. Borçlarının 31 Aralık'a kadar tamamını ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi'ndeki kayıtları temizlenecek. Türkiye Bankalar Birliği, düzenlemeye ilişkin soruları yanıtladı.
İlk adımda borcun bulunduğu bankaya ya da finansal kuruluşa başvurulması gerekiyor. İkinci adımda borç hesaplamasına gidilecek. Bankalar müşterilerinin bütçesine uygun vade imkanı sunacak. Hazal ATEŞ.