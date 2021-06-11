Kredi borcuna sicil affı geldi (Ekonomi haberleri)

ÜRETİCİLER İÇİN 5.5 MİLYAR TL

Hükümet, esnafla birlikte çiftçinin de gelir kaybını önlemek, finansman ihtiyacını karşılamak için dört koldan destek sağlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan, ertelenen düşük faizli krediler için çiftçi adına ödenen gelir kayıplarının karşılanması için bu yıl 5.5 milyar liralık destek sağlanacağını ifade etti. Hazal ATEŞ.