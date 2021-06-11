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    • Ekonomi
    • 11.06.2021 11:20
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    • 11.06.2021 11:20
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    Son dakika: ? Üst üste 6. günde de düşüş! grafik-uzman yorumları

    ve döviz kurlarında özellikle son saatlerde hareketli dakikalar yaşanıyor. Piyasalarda yaşanan hareketliliğin hemen ardından gelişmeleri anbean takip edenler grafiğe ve uzman yorumlarına odaklandı. Dolar/TL, bugün de üst üste gerilemesini 6'ıncı işlem gününe taşıdı. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,29 seviyelerinde işlem görüyor. Peki, ? Dolar ve euro niye düştü? İşte dolar grafik-uzman yorumları

    Dolar neden düşüyor? İşte uzman yorumları

    Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özellikle dolar ve euro kurlarında yaşanan son dakika düşüşüyle birlikte uzman yorumları merakla okunmaya başlandı. Dün ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesine karşın dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle 8,4173 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, günü de yüzde 1,9 azalışla 8,4269'dan tamamladı. Peki, dolar neden düşüyor? İşte dolar euro grafik-uzman yorumları ve detaylar

    ANALİSTLERİN YORUMLARI

    Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası dolar endeksinde yaşanan yükselişin kalıcı olmadığını, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerin döviz piyasası fiyatlamalarında öne çıktığını söyledi.

    Dolar endeksinin 89,8-90,3 bandındaki hareketinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini aktaran analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

    DOLAR/TL 8,30 SEVİYELERİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

    Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.

    Dün ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesine karşın dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle 8,4173 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, günü de yüzde 1,9 azalışla 8,4269'dan tamamladı.

    Dolar/TL, bugün de üst üste gerilemesini 6'ıncı işlem gününe taşımasının ardından 8,28 ile 12 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi görürken, saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 1,6 altında 8,2940 seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 1,7 azalışla 10,1020'den, sterlin/TL yüzde 1,6 düşüşle 11,7450'den satılıyor.

    Dolar endeksi, dün 90,3 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün 90 kritik sınırının hemen üzerinde yatay hareket ediyor.

        EMTİA PİYASALARI - ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL YATAY

        ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesinin ardından dolar ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün desteğiyle altının ons fiyatı yeniden 1,900 doların üzerine yükseldi.

        ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde hafif gerileyip 1,890 doların altına inen altının ons fiyatı da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.51 artışla 72.39 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.53 artışla 69.97 dolar,

        - altın yüzde 0.08 artışla 1,889.78 dolar,

        - gümüş yüzde 0.38 artışla 27.88 dolar,

        - bakır yüzde 0.44 düşüşle 9,971.00 dolar,

        - platin yüzde 0.63 düşüşle 1,146.16 dolar,

        - paladyum yüzde 0.41 düşüşle 2,764.69 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 515 liraya, çeyrek altın 848 liraya, Cumhuriyet altını da 3,381 liraya yükseldi.

        Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, OPEC'in 2021 yılı küresel petrol talebi beklentisini değiştirmeyerek 5.95 milyon varil olarak koruduğuna işaret edilerek, "Mayıs ayından ise, Suudi Arabistan ve İran'da petrol üretiminde artış görüldü. ABD haftalık ham petrol stokları 2.1 milyon varil azaldı. İran yaptırımlarının kalkmasıyla birlikte İran bir ay içinde üretimini eski seviyeye getirebileceği ve üç ay içinde ise tam kapasitede çalışabileceği söylendi" denildi.

            Bültende altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

            "Açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından hafif yükselişle birlikte ons altın tekrardan 1,900 dolar seviyesini gördü. Yıllık enflasyon artışı yüzde 5.0 olarak açıklandı. Dolar endeksindeki yataylık devam ederken ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yatay seyir devam ediyor.

            "Ons altının tekrardan 1900 doları görmesine rağmen döviz kurundaki geri çekilmenin hızlanmasıyla birlikte, gram altındaki değer kaybı devam ediyor."
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Dolar neden düşüyor? Üst üste 6. günde de düşüş! Dolar euro grafik-uzman yorumları