Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özellikle dolar ve euro kurlarında yaşanan son dakika düşüşüyle birlikte uzman yorumları merakla okunmaya başlandı. Dün ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesine karşın dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle 8,4173 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, günü de yüzde 1,9 azalışla 8,4269'dan tamamladı. Peki, dolar neden düşüyor? İşte dolar euro grafik-uzman yorumları ve detaylar

ANALİSTLERİN YORUMLARI

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası dolar endeksinde yaşanan yükselişin kalıcı olmadığını, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerin döviz piyasası fiyatlamalarında öne çıktığını söyledi.

Dolar endeksinin 89,8-90,3 bandındaki hareketinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini aktaran analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.