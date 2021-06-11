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    • Ekonomi
    • 11.06.2021 09:39
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    • 11.06.2021 09:39
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    ! ? Borsa işlem tarihi, hisse kodu…

    Merakla beklenen açıklandı ve detaylar hemen araştırılmaya başlandı. Ekonomi gündeminde yakından takip edilen konular arasında şirketlerin ları yer alıyor ve borsa başvuru yapıp onaylananlardan ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla sorgulanır oldu. Talep toplama süreci sona erdi ve Başkent Doğalgaz borsa işlem tarihi ve hisse kodu da belli oldu. İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Başkentgaz halka arz sonuçları!

    Başkentgaz halka arz sonuçları açıklandı! Başkent Doğalgaz borsada ne zaman işlem görecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan ve onaylanan firmanın halka arz taleplerinin toplanmasının sonrasında sonuçlar ve tüm veriler açıklandı. Konuyla ilgili gelişmeleri hakından takip edenler Başkentgaz borsa işlem tarihi ve hisse kodu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte tüm detaylar…

    BAŞKENTGAZ HALKA ARZ SONUÇLARI

    Şirketin 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,72 TL olarak gerçekleşti. Kamuyu Aydınlattma Platformu'nda (KAP) yayınlanan sonuçlara göre 175 milyon TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1,7 milyar TL olarak kaydedildi.

    Halka arz edilen payların yüzde 36'sına denk gelen 63 milyon TL nominal değerli paylar yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilirken gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 46,9 milyon TL nominal değerli 456,1 milyon TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 26,8'ine denk paylar yurtiçi bireysel yatırımcılara satıldı.

    Halka arz edilen payların yüzde 40'ına denk gelen 70 milyon TL nominal değerli paylar Torunlar Grubu ve ihraççı çalışanlarından oluşan yatırımcılara ayrılırken gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 102,6 milyon TL nominal değerli 997,5 milyon TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 58,6'sına denk paylar Torunlar Grubu ve ihraççı çalışanlarından oluşan yatırımcılara gitti.

    Payların yüzde 18'ine denk gelen 31,5 milyon TL nominal değerli paylar yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilirken gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 23,5 milyon TL nominal değerli 227,9 milyon TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 13,4'üne denk paylar yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı.

    Halka arz edilen payların yüzde 6'sına denk gelen 10,5 milyon TL nominal değerli paylar ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş olup gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 2 milyon TL nominal değerli 19,4 milyon TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 1,14'üne denk paylar yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı.

        BAŞKENTGAZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK, HİSSE KODU NE?

        Borsada BASGZ kodu ile işlem görecek olan Başkentgaz'ın Borsa Istanbul'un onayına bağlı olarak 10 Haziran'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        BAŞKENT DOĞALGAZ HAKKINDA

        2007 yılında kurulan, Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile birlikte Torunlar Enerji bünyesinde ülkemizin ilk ve en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 2037 yılına kadar geçerli olan dağıtım lisansı ile ülkemiz toplam nüfusunun %11'ine doğal gaz dağıtımı gerçekleştiriyor.

        Ankara'da 1.9 milyon aboneyi, kaliteli, güvenli, konforlu ve kesintisiz doğal gaz ile buluşturan Başkentgaz, abone memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla hizmet veriyor. Özelleştirme ile birlikte devraldığı 9.500 km doğal gaz dağıtım hattını, 2020 yıl sonu itibarıyla 13.000 km'ye ulaştıran Başkentgaz, 2021 yıl sonuna kadar lisans bölgesinde 5 ilçeye daha doğal gaz hizmeti götürerek dağıtım hattını 13.800 km'ye çıkarmayı hedefliyor.

        Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.; doğal gaz dağıtım ve pazarlama sektöründe, teknoloji ve bilişim alanında yaşanan değişimleri; yakından takip ederek uzman kadrosu ile şebeke geliştirme, alt yapı bakım onarım, izleme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanıyor.
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        Haberler Ekonomi Başkentgaz halka arz sonuçları! Başkent Doğalgaz borsada ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi, hisse kodu…