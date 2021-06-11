İŞTE KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,61 ile madencilik oldu.