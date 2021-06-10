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    Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı: , bu yıl da zirvedeki yerini korudu

    Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu , 2021 yılına ilişkin ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100’ çalışmasını tamamladı. 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi listede ilk sırayı 1 milyar 605 milyon dolarlık marka değeriyle alırken, bu şirketi 1 milyar 585 milyon dolarla geçen yıla göre 3 sıra yükselen izledi.

    Zirve THY'nin

    Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2021 yılına ilişkin 'Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100' çalışmasını tamamladı.

    2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi listede ilk sırayı 1 milyar 605 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 585 milyon dolarla geçen yıla göre 3 sıra yükselen Arçelik izledi.

    Listede üçüncü sırayı 1 milyar 193 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 5 sıra yükselen İş Bankası aldı. Listeye bu yıl 7 yeni marka dahil oldu.

        Bu markalar TUSAŞ, Otokoç, Netlog, Anadolu Hayat, Arzum, Ray Sigorta, Karel olarak sıralandı. İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek oranda artış yüzde 65.7 ile Aselsan, yüzde 65.1 ile Yünsa Tekstil'de gerçekleşti.

        PANDEMİYE RAĞMEN
        THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Önceki yıllardaki başarımızı pandemi döneminde de sürdürüyor olmaktan ve bir kez daha Türkiye'nin en değerli markası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.
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        Haberler Ekonomi Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı: THY, bu yıl da zirvedeki yerini korudu