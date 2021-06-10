Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2021 yılına ilişkin 'Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100' çalışmasını tamamladı.
2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi listede ilk sırayı 1 milyar 605 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 585 milyon dolarla geçen yıla göre 3 sıra yükselen Arçelik izledi.
Listede üçüncü sırayı 1 milyar 193 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 5 sıra yükselen İş Bankası aldı. Listeye bu yıl 7 yeni marka dahil oldu.