Son dakika: İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı





Eklenecek fıkra ile, iflas idare memurları, bilirkişilik kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları tarafından seçilecek. Bu sekilde seçilen iflas idare memurlarının, birinin yeminli müali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunluluğu olacak.

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak satılacak.

GÖRÜŞ ALINARAK SATIŞA İZİN VERİLECEK

Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek veya muhafazası masraflı olacak ise mahkeme veya alacaklı kurulunun görüşü alınarak satışa izin verilebilecek.

Borçlu, mahkeme izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunayacak. Taşınmazını, işletmenin faaliyetlerinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek.