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    • Ekonomi
    • 10.06.2021 09:39
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    • 10.06.2021 09:39
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    ? Sıfır araba 2021 ?

    Sosyal medyada sıfır arabalara zammı yapılacağı konuşulurken gözler resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığına çevrildi. Bilindiği üzere araba satışlarından belli oranda ÖTV ve KDV alınıyor. Bu bağlamda rakamlarda herhangi bir artış olup olmayacağı gündemde yer almaya başladı ve bu iddianın doğru olup olmadığı merak ediliyor. Peki, ? Sıfır araba 2021 ? İşte son gelişmeler...

    ÖTV zammı olacak mı?

    Son saatlerde sosyal medya kullanıcılar arasında sıfır arabalar için ÖTV zammı yapılacağı konuşulmaya başlandı. Vatandaşlar oranlarda bir artış olup olmayacağı konusundaki açıklamaları takip ediyor ve son dakika gelişmeleri inceleniyor. Peki, ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araba 2021 ÖTV zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

    ÖTV ZAMMI OLACAK MI?

    Sıfır araçlara ÖTV zammı yapılıp yapılmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer alacaktır.

    İşte detaylar;

    ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR?

    Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

    Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

        ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

        Özel Tüketim Vergisi Kanunu

        Kanun No : 4760
        Kabul Tarihi : 06/06/2002
        Resmî Gazete No : 24783
        Resmî Gazete Tarihi : 12/06/2002

        Özel Tüketim Vergisi Ne Zaman Ödenir?

        Özel Tüketim vergisi bir harcama vergisidir. Özel Tüketim vergisi beyanname verme süreleri içinde ödenir. Özel Tüketim Vergileri ödemesi vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar kanalı ile buna internet bankacılığı da dahildir.
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            Haberler Ekonomi ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araba 2021 ÖTV zammı ne kadar olacak?