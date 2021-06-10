Son saatlerde sosyal medya kullanıcılar arasında sıfır arabalar için ÖTV zammı yapılacağı konuşulmaya başlandı. Vatandaşlar oranlarda bir artış olup olmayacağı konusundaki açıklamaları takip ediyor ve son dakika gelişmeleri inceleniyor. Peki, ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araba 2021 ÖTV zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
ÖTV ZAMMI OLACAK MI?
Sıfır araçlara ÖTV zammı yapılıp yapılmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer alacaktır.
İşte detaylar;
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.
Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.