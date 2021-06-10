Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,11 değer kazanarak 1.449,17 puandan tamamladı.