Piyasaların dördüncü işlem gününde borsadaki son durum merak ediliyor. Borsadaki anlık durumu dakika dakika takip edenler sabah saatleriyle birlikte son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Dün kapanışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, Borsa yükseldi mi, düştü mü? 10 Haziran Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum nedir? İşte detaylar...
BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 1.453,24 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,07 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 1.453,24 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,11 değer kazanarak 1.449,17 puandan tamamladı.