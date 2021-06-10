Türk şirketi ADEO, Microsoft'un siber güvenlik konusundaki ileri düzey uzmanlıklarının tamamını alan dünyadaki ilk Microsoft iş ortağı oldu. ADEO CSO'su Korhan Ergönül, "3 farklı başlık altında sunduğumuz ileri uzmanlıklar sayesinde bu unvanı aldık" dedi.
APPLE CAR İÇİN BATARYA ARANIYOR
Apple, üretmeyi planladığı elektrikli araçlarda kullanacağı piller için Çin merkezli tedarikçiler CATL ve BYD ile görüşmelere başladı. Haberlere göre, Apple üretim tesislerinin ABD'de kurulmasını planlıyor. Tesla'ya da batarya üreten şirketlerden biri olan CATL ise ABD'de kurulacak bir tesise sıcak bakmıyor.
ASELSAN'DAN MİLLİ HAMLE
Aselsan Başkanı Haluk Görgün, millileştirme çalışmalarını daha sistematik olarak yürütebilmek amacıyla 3 yıl önce Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu'nu kurduklarını hatırlatarak, "Bugüne kadar 750'nin üzerinde ürünü millileştirme başvurusuna açtık ve son 3 yılda yaklaşık 400 ürünü tedarikçilerimizin gayretleriyle millileştirdik" dedi.