APPLE CAR İÇİN BATARYA ARANIYOR

Apple, üretmeyi planladığı elektrikli araçlarda kullanacağı piller için Çin merkezli tedarikçiler CATL ve BYD ile görüşmelere başladı. Haberlere göre, Apple üretim tesislerinin ABD'de kurulmasını planlıyor. Tesla'ya da batarya üreten şirketlerden biri olan CATL ise ABD'de kurulacak bir tesise sıcak bakmıyor.