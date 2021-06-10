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    ’a Türk iş ortağı (Ekonomi haberleri)

    Türk şirketi ADEO, 'un siber güvenlik konusundaki ileri düzey uzmanlıklarının tamamını alan dünyadaki ilk Microsoft iş ortağı oldu. ADEO CSO'su l, "3 farklı başlık altında sunduğumuz ileri uzmanlıklar sayesinde bu unvanı aldık" dedi.

    Microsoft’a Türk iş ortağı

    Türk şirketi ADEO, Microsoft'un siber güvenlik konusundaki ileri düzey uzmanlıklarının tamamını alan dünyadaki ilk Microsoft iş ortağı oldu. ADEO CSO'su Korhan Ergönül, "3 farklı başlık altında sunduğumuz ileri uzmanlıklar sayesinde bu unvanı aldık" dedi.

    APPLE CAR İÇİN BATARYA ARANIYOR
    Apple, üretmeyi planladığı elektrikli araçlarda kullanacağı piller için Çin merkezli tedarikçiler CATL ve BYD ile görüşmelere başladı. Haberlere göre, Apple üretim tesislerinin ABD'de kurulmasını planlıyor. Tesla'ya da batarya üreten şirketlerden biri olan CATL ise ABD'de kurulacak bir tesise sıcak bakmıyor.

    ASELSAN'DAN MİLLİ HAMLE
    Aselsan Başkanı Haluk Görgün, millileştirme çalışmalarını daha sistematik olarak yürütebilmek amacıyla 3 yıl önce Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu'nu kurduklarını hatırlatarak, "Bugüne kadar 750'nin üzerinde ürünü millileştirme başvurusuna açtık ve son 3 yılda yaklaşık 400 ürünü tedarikçilerimizin gayretleriyle millileştirdik" dedi.

        BÜYÜME HIZIYLA AVRUPA İKİNCİSİ
        Dünya         Çelik Birliği'nin açıkladığı verilere göre; Tosyalı Holding 2020'de ham çelik üretimini bir önceki yıla göre yüzde 10.49 artırarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci ham çelik üreticisi olurken; dünya sıralamasında da 2 basamak atlayarak 82'nciliğe yükseldi. Pandemiye rağmen yatırımlarına ara vermediklerini dile getiren Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı, "Tümü katma değerli çelik üretimine odaklanan bu yatırımlarla birlikte dünya sıralamasındaki yerimizi daha da yukarıya taşıyacağız" dedi.
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        Haberler Ekonomi Microsoft’a Türk iş ortağı (Ekonomi haberleri)