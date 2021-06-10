Esnafa 3-5 bin TL hibe desteği ödemesi başladı! Hangi esnaf ne kadar hibe alacak? e-Devlet hibe başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin bugün başlayacağını açıkladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza ödemelere başlıyoruz" dedi.
Muş, esnaflara, iki ayrı grup halinde 3 bin lira ve 5 bin lira olarak yapılacak hibe desteği ödemesinin, başvuru sıralaması dikkate alınarak gerçekleştirileceğini söyledi. Muş, ödemelerin, esnafın başvuru sırasında Ticaret Bakanlığı'na bildirdiği banka hesaplarına yapılacağını da belirtti.
Hibe desteği kapsamında 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara, toplam 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak.
KİMLER HİBE DESTEĞİNDEN YARARLANACAK?
Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.
1. grup 5000 TL hibe desteği verilecek esnaf için tıklayınız.
2. grup 3000 TL hibe desteği verilecek esnaf için tıklayınız.
Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.