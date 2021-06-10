Esnafa 3-5 bin TL hibe desteği ödemesi başladı! Hangi esnaf ne kadar hibe alacak? e-Devlet hibe başvurusu nasıl yapılır?

Muş, esnaflara, iki ayrı grup halinde 3 bin lira ve 5 bin lira olarak yapılacak hibe desteği ödemesinin, başvuru sıralaması dikkate alınarak gerçekleştirileceğini söyledi. Muş, ödemelerin, esnafın başvuru sırasında Ticaret Bakanlığı'na bildirdiği banka hesaplarına yapılacağını da belirtti.

Hibe desteği kapsamında 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara, toplam 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak.