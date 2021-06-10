Toplam 1 trilyon 850 milyar avroluk PEPP'te net varlık alımlarının Mart 2022'ye ya da Kovid-19 krizi bitene kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, gelecek çeyrekte PEPP kapsamındaki net alımların yılın ilk aylarına kıyasla daha yüksek hızda yapılmasının beklendiği kaydedildi.