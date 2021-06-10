Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişiklik yapmadı.
ECB'den yapılan açıklamada, yönetim konseyinin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.
Piyasalarda beklenti, ECB'nin faiz oranlarında ve PEPP'in toplam büyüklüğünde değişiklik yapmaması yönündeydi.
Açıklamada, ECB'nin, enflasyon görünümü yüzde 2'ye yaklaşıncaya kadar faiz oranlarını mevcut veya daha düşük seviyelerde tutmayı planladığı belirtildi.