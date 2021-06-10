Çoğumuzun hayali kendi işimizin sahibi olmak: İşte şirket kurmanın yol haritası

ANA SÖZLEŞME KAVRAMI NE ANLAMA GELİR?

Şirketin tüm ortak ve yetkililerinin bilgilerinin yer aldığı bu sözleşmede, eğer ortaklı bir yapı söz konusu ise mutlaka bir kişinin sınırsız yönetim yetkisine sahip olarak belirtilmesi, ardından da bu sözleşmenin ticaret siciline kontrol ettirilmesi gerekiyor.