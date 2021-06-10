Çoğumuzun hayali kendi işimizin sahibi olmak: İşte şirket kurmanın yol haritası

Hem çağın getirdiği yenilikler hem de pandemi nedeniyle iş yapış şekillerinin gelişmesi, esnek çalışabilmeyi ve bir işyerinde çalışırken dahi kendi işinizi yapabilme imkanını beraberinde getiriyor.
Peki şirket kurmak zor mu? Nelere dikkat etmek gerekir? WorqCompany'nin Kurucu Ortağı Cem Baytok, şirket kuruluşu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı:
ŞİRKETİN TÜRÜNE NASIL KARAR VERMELİYİM?
e-ticaretle tek başına uğraşan ya da internet üzerinden ihracat yapan kişiler için şahıs işletmesi daha avantajlı iken, belirli bir işlem hacminin üzerinde satış yapan ya da ortaklık yapısı ile çalışan ekipler için anonim, limited şirket türleri daha uygun hale geliyor.