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    Çoğumuzun hayali kendi işimizin sahibi olmak: İşte şirket kurmanın yol haritası

    Çoğumuzun hayali kendi işimizin sahibi olmak. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktalar var. Peki şirket kurmak zor mu? Nelere dikkat etmek gerekir? İşte şirket kurmanın yol haritası...

    Kendi işinizin patronu olun!

    Hem çağın getirdiği yenilikler hem de pandemi nedeniyle iş yapış şekillerinin gelişmesi, esnek çalışabilmeyi ve bir işyerinde çalışırken dahi kendi işinizi yapabilme imkanını beraberinde getiriyor.

    Peki şirket kurmak zor mu? Nelere dikkat etmek gerekir? WorqCompany'nin Kurucu Ortağı Cem Baytok, şirket kuruluşu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı:

    ŞİRKETİN TÜRÜNE NASIL KARAR VERMELİYİM?
    e-ticaretle tek başına uğraşan ya da internet üzerinden ihracat yapan kişiler için şahıs işletmesi daha avantajlı iken, belirli bir işlem hacminin üzerinde satış yapan ya da ortaklık yapısı ile çalışan ekipler için anonim, limited şirket türleri daha uygun hale geliyor.

        TİCARET UNVANINI NASIL BELİRLEMELİYİM?
        Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden düşündüğünüz unvanın kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.

        ŞİRKETİN KURULUŞ YERİ/ADRESİ ÖNEMLİ Mİ?
        Şirketi kurarken resmi kurumlara vereceğiniz adres bilgisi vergi dairenizin belirlenmesi için önemli.

        KURULUŞ SÖZLEŞMESİ GEREKİR Mİ?
        MERSIS vasıtasıyla şirketinizi kurarken şirketin amacı, konusu, sermaye ve yatırım ortaklıkları gibi bilgilerin yer aldığı bir kuruluş ana sözleşmesi oluşturmanız gerekiyor.

            ANA SÖZLEŞME KAVRAMI NE ANLAMA GELİR?
            Şirketin tüm ortak ve yetkililerinin bilgilerinin yer aldığı bu sözleşmede, eğer ortaklı bir yapı söz konusu ise mutlaka bir kişinin sınırsız yönetim yetkisine sahip olarak belirtilmesi, ardından da bu sözleşmenin ticaret siciline kontrol ettirilmesi gerekiyor.

            VERGİ DAİRESİ VE LEVHASI İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞİR?


            Ticaret Sicil Müdürlüğü, başvurunuzun ardından şirket kuruluşunu vergi dairesi ve SGK'ya bildiriyor. Gerekli evraklarınızı vergi dairesine teslim ettikten sonra şirket kuruluş yerinin uygunluğu hakkında yoklama için bir memur geliyor ve onun onayı sonrasında vergi levhası çıkarabiliyorsunuz.
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            Haberler Ekonomi Çoğumuzun hayali kendi işimizin sahibi olmak: İşte şirket kurmanın yol haritası