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    Tadı kaçtı! Kilosu 170 TL...

    1 kilo baklava, üretim üssü ’te 150, ’da ise 170 liraya kadar çıktı. Gaziantep’te Baklavacılar Odası, zamlı fiyatlara sert çıktı: 110 liranın üstünde satılamaz, yüksek fiyat isteyenleri mutlaka bize şikayet edin!

    Tadı kaçtı!
    TÜRK mutfağının önemli lezzetlerinden baklava, yükselen fiyatıyla gündem oldu. 'Baklava' denilince ilk akla gelen yer olan 'te fiyatlar 150 liraya kadar çıktı. 'da da baklavanın kilosu 170 lirayı gördü. Sadece vatandaş değil, Gaziantep'te Baklavacılar Odası da sert tepki gösterdi. Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, baklavanın kilosunun 110 lira olduğunu, ancak bazı işletmelerin fahiş fiyat artışı yaparak 150 liradan satmaya başladığını söyledi.

    'ŞİKAYET EDİN' ÇAĞRISI
    Bayrakçı, "Üyelerimizin zam talebi var, ancak şu an için herhangi bir artış söz konusu değil. Resmi fiyat tarifemize uymayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Farklı ücret talep edenler şikayet edilsin" dedi.
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