Halk arasında 'güvenilir bir liman' olarak tabir edilen altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalarda dolar endeksindeki gerilemeye karşın, erken saatlerde 1,890 sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı ise bu düzeylerde yatay hareket ediyor. 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapanış saatlerinde iç piyasada, gram altın 522 liraya, çeyrek altın 858 liraya, Cumhuriyet altını da 3,420 liraya gerileme yaşadı.
ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalışla 521,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.459,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 521,60 liradan işlem gördü.
GÜMÜŞ YÜKSELDİ, ALTIN VE PETROL YATAY
ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi, dolar endeksinin 90 düzeyinin de altına düşerek 89.96'ya inmesinin etkisiyle yükselen gümüş fiyatı 28 doları da gördü. Bu düzeyde kısa süre işlem gören gümüş 27.82 dolar ile bu düzeyin hemen altında tutundu.
Dolar endeksindeki gerilemeye karşın, erken saatlerde 1,890 sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı ise bu düzeylerde yatay hareket ediyor. Analistlere göre, yatırımcıların daha çok enflasyona karşı güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, ABD'de Perşembe günü açıklanacak TÜFE verilerine göre yön bulacak.