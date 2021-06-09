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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 20:46
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    • 09.06.2021 20:49
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    ANLIK : 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç lira oldu? Neredeyse...

    Piyasaların kapanış saatlerinin hemen ardından 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek nı öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalışla 521,60 liradan tamamlamıştı. ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi, dolar endeksinin 90 düzeyinin de altına düşerek 89.96'ya inmesinin etkisiyle yükselen gümüş fiyatı 28 doları da gördü. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç lira oldu? İşte alış satış fiyatları...

    Altın fiyatları kaç lira oldu?

    Halk arasında 'güvenilir bir liman' olarak tabir edilen altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalarda dolar endeksindeki gerilemeye karşın, erken saatlerde 1,890 sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı ise bu düzeylerde yatay hareket ediyor. 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapanış saatlerinde iç piyasada, gram altın 522 liraya, çeyrek altın 858 liraya, Cumhuriyet altını da 3,420 liraya gerileme yaşadı.

    ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalışla 521,60 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.459,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 521,60 liradan işlem gördü.

    GÜMÜŞ YÜKSELDİ, ALTIN VE PETROL YATAY

    ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi, dolar endeksinin 90 düzeyinin de altına düşerek 89.96'ya inmesinin etkisiyle yükselen gümüş fiyatı 28 doları da gördü. Bu düzeyde kısa süre işlem gören gümüş 27.82 dolar ile bu düzeyin hemen altında tutundu.

    Dolar endeksindeki gerilemeye karşın, erken saatlerde 1,890 sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı ise bu düzeylerde yatay hareket ediyor. Analistlere göre, yatırımcıların daha çok enflasyona karşı güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, ABD'de Perşembe günü açıklanacak TÜFE verilerine göre yön bulacak.

        Avrupa'da yakıt talebinin güçlü geliştiğine işaret eden veriler, ABD ham petrol stoklarındaki azalma ve İran'ın petrol piyasalarına dönme olasılığının düşmesiyle yükselen petrol fiyatları da yatay işlem görüyor.

        Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 2.11 milyon varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) geçen haftaya ilişkin verileri de, bugün açıklanacak.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.86 artışla 72.67 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.62 artışla 70.18 dolar,

        - altın yüzde 0.04 düşüşle 1,892.14 dolar,

        - gümüş yüzde 0.74 artışla 27.82 dolar,

        - bakır yüzde 0.65 artışla 10,015.00 dolar,

        - platin yüzde 0.52 düşüşle 1,158.69 dolar,

        - paladyum yüzde 0.63 düşüşle 2,791.35 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 522 liraya, çeyrek altın 858 liraya, Cumhuriyet altını da 3,420 liraya geriledi.

        Troy günlük bülteninde, "Salı günü seansa Asyalı yatırımcıların satışlarıyla başlayan altın ağırlıklı olarak 1890-1900 dolar/ons dar bandında kaldı" denildi ve şöyle devam edildi:

        "Doların güçlü durması ABD'nin hazine bonolarının getirilerini etkilerken, Hazine Bakanı Janet Yellen da ayrıca, biraz daha yüksek bir faiz oranı ortamının 'toplumun bakış açısı ve Fed'in bakış açısı için aslında bir artı olacağını' öne sürdü.

            "Altın, ABD'nin enflasyon datasını ve Avrupa Merkez Bankası toplantısını bekleyen yatırımcılardan dolayı yön bulmakta zorlanıyor. Günlük bazda altın yüzde 0.3 değer kaybederken, platinde bu oran yüzde 1.1 ve gümüş de neredeyse yüzde 1.0 kayıp yaşadı.

            "Borsa İstanbul daha hareketli bir gün geçirirken altın, 1910 usd/ons ile en yüksek seviyeyi kaydetti. Altında işlem hacmi 1.3 ton olarak gerçekleşirken, gümüşte 5.3 ton olarak kaydedildi."
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