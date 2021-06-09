GÜMÜŞ YÜKSELDİ, ALTIN VE PETROL YATAY

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi, dolar endeksinin 90 düzeyinin de altına düşerek 89.96'ya inmesinin etkisiyle yükselen gümüş fiyatı 28 doları da gördü. Bu düzeyde kısa süre işlem gören gümüş 27.82 dolar ile bu düzeyin hemen altında tutundu.

Dolar endeksindeki gerilemeye karşın, erken saatlerde 1,890 sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı ise bu düzeylerde yatay hareket ediyor. Analistlere göre, yatırımcıların daha çok enflasyona karşı güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, ABD'de Perşembe günü açıklanacak TÜFE verilerine göre yön bulacak.