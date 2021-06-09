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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 14:23
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    • 09.06.2021 14:24
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    Son dakika: ? 3 bin TL ve 5 bin TL ? Ödeme tarihi...

    Geçtiğimiz ayın son günlerinde başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan esnaf ödemelerinin ne zaman yapılacağı yüz binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Herkes tarafından araştırılan sorunun yanıtı bugün belli oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, ? 3 bin TL ve 5 bin TL ? İşte merak edilenler...

    Esnaf hibe desteği ne zaman yatacak?

    Esnaf hibe desteği başvuruları alınmaya devam ederken gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrilmişti. Esnaflar ödeme tarihleri hakkında yapılacak olan resmi açıklamayı bekliyordu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı son dakika açıklamasında hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihi...

    ESNAF HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik hibe desteği ödemelerine yarından itibaren başlayacaklarını bildirdi.

    Bakan açıklamasında "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını ifade etti. Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

        Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.

        1,5 MİLYONA YAKIN KİŞİ YARARLANACAK

        Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.

            HİBE DESTEĞİ MÜJDESİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

            Esnaf ve sanatkara hibe desteği müjdesini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurmuştu.

            "Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.

            Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

            Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

            Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir.
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ne zaman ödenecek? Ödeme tarihi...