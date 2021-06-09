Esnaf hibe desteği başvuruları alınmaya devam ederken gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrilmişti. Esnaflar ödeme tarihleri hakkında yapılacak olan resmi açıklamayı bekliyordu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı son dakika açıklamasında hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihi...

ESNAF HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik hibe desteği ödemelerine yarından itibaren başlayacaklarını bildirdi.