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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 14:51
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    • 09.06.2021 14:51
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    9 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 7,14 oranında 2,10'dan yükselerek işlem gördü. 9 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    9 Haziran borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    GSD Holding 2,10 1,96 7,14
    Bursa Çimento 4,03 3,92 2,81
    Halk GMYO 3,03 2,95 2,71
    Emlak Konut GMYO 2,04 1,99 2,51
    Ford Otosan 180,50 177,10 1,92
    Esenboğa Elektrik 33,10 32,56 1,66
    İş GMYO 1,93 1,90 1,58
    Kervan Gıda 15,88 15,67 1,34
    Fenerbahçe Futbol 33,30 32,86 1,34
    Otokar 309,30 305,80 1,14
    İndeks Bilgisayar 6,39 6,32 1,11
    Nuh Çimento 46,18 45,68 1,09
    MLP Sağlık 22,24 22,00 1,09
    Çimsa 24,76 24,50 1,06
    Selçuk Ecza Deposu 9,36 9,27 0,97
    Sabancı Holding 9,48 9,40 0,85
    İhlas Gayrimenkul 1,22 1,21 0,83
    Çemaş Döküm 1,32 1,31 0,76
    Bim Mağazalar 62,45 62,00 0,73
    Tukaş 6,96 6,91 0,72

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Borusan Mannesmann 26,68 27,52 -3,05
    Net Holding 4,96 5,07 -2,17
    Polisan Holding 2,86 2,92 -2,05
    Parsan 30,76 31,40 -2,04
    Netaş Telekom. 21,52 21,96 -2,00
    Odaş Elektrik 2,11 2,15 -1,86
    Jantsa Jant Sanayi 91,10 92,35 -1,35
    Coca Cola İçecek 81,35 82,45 -1,33
    İş Fin.Kir. 3,17 3,21 -1,25
    Hektaş 8,83 8,94 -1,23
    Halkbank 4,87 4,92 -1,02
    Bagfaş 23,56 23,80 -1,01
    Brisa 22,12 22,34 -0,98
    İş Y. Men. Değ. 15,86 16,00 -0,88
    Kerevitaş Gıda 4,71 4,75 -0,84
    Kartonsan 56,75 57,20 -0,79
    Tüpraş 102,60 103,40 -0,77
    Bera Holding 23,28 23,46 -0,77
    Sasa Polyester 33,94 34,20 -0,76
    T.S.K.B. 1,39 1,40 -0,71

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