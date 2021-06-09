9 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 2,10 1,96 7,14 Bursa Çimento 4,03 3,92 2,81 Halk GMYO 3,03 2,95 2,71 Emlak Konut GMYO 2,04 1,99 2,51 Ford Otosan 180,50 177,10 1,92 Esenboğa Elektrik 33,10 32,56 1,66 İş GMYO 1,93 1,90 1,58 Kervan Gıda 15,88 15,67 1,34 Fenerbahçe Futbol 33,30 32,86 1,34 Otokar 309,30 305,80 1,14 İndeks Bilgisayar 6,39 6,32 1,11 Nuh Çimento 46,18 45,68 1,09 MLP Sağlık 22,24 22,00 1,09 Çimsa 24,76 24,50 1,06 Selçuk Ecza Deposu 9,36 9,27 0,97 Sabancı Holding 9,48 9,40 0,85 İhlas Gayrimenkul 1,22 1,21 0,83 Çemaş Döküm 1,32 1,31 0,76 Bim Mağazalar 62,45 62,00 0,73 Tukaş 6,96 6,91 0,72

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: