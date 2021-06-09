9 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|2,10
|1,96
|7,14
|Bursa Çimento
|4,03
|3,92
|2,81
|Halk GMYO
|3,03
|2,95
|2,71
|Emlak Konut GMYO
|2,04
|1,99
|2,51
|Ford Otosan
|180,50
|177,10
|1,92
|Esenboğa Elektrik
|33,10
|32,56
|1,66
|İş GMYO
|1,93
|1,90
|1,58
|Kervan Gıda
|15,88
|15,67
|1,34
|Fenerbahçe Futbol
|33,30
|32,86
|1,34
|Otokar
|309,30
|305,80
|1,14
|İndeks Bilgisayar
|6,39
|6,32
|1,11
|Nuh Çimento
|46,18
|45,68
|1,09
|MLP Sağlık
|22,24
|22,00
|1,09
|Çimsa
|24,76
|24,50
|1,06
|Selçuk Ecza Deposu
|9,36
|9,27
|0,97
|Sabancı Holding
|9,48
|9,40
|0,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|1,21
|0,83
|Çemaş Döküm
|1,32
|1,31
|0,76
|Bim Mağazalar
|62,45
|62,00
|0,73
|Tukaş
|6,96
|6,91
|0,72
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|26,68
|27,52
|-3,05
|Net Holding
|4,96
|5,07
|-2,17
|Polisan Holding
|2,86
|2,92
|-2,05
|Parsan
|30,76
|31,40
|-2,04
|Netaş Telekom.
|21,52
|21,96
|-2,00
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,15
|-1,86
|Jantsa Jant Sanayi
|91,10
|92,35
|-1,35
|Coca Cola İçecek
|81,35
|82,45
|-1,33
|İş Fin.Kir.
|3,17
|3,21
|-1,25
|Hektaş
|8,83
|8,94
|-1,23
|Halkbank
|4,87
|4,92
|-1,02
|Bagfaş
|23,56
|23,80
|-1,01
|Brisa
|22,12
|22,34
|-0,98
|İş Y. Men. Değ.
|15,86
|16,00
|-0,88
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|4,75
|-0,84
|Kartonsan
|56,75
|57,20
|-0,79
|Tüpraş
|102,60
|103,40
|-0,77
|Bera Holding
|23,28
|23,46
|-0,77
|Sasa Polyester
|33,94
|34,20
|-0,76
|T.S.K.B.
|1,39
|1,40
|-0,71