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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 19:55
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    • 09.06.2021 19:55
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    na zam yapılacak mı? Temmuz 2021 , , , Rothmans sigara fiyatları

    yla ilgili yaşanan son gelişmeler tiryakiler tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ederken gelecek açıklamaya odaklandı. Bilindiği üzere Ocak ya da Temmuz aylarında zam kararı alınırsa ÖTV ve maktu vergi oranlarında düzenlemeye gidiliyor. Peki, sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? Temmuz 2021 , , , Rothmans sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

    Temmuz ayının yaklaşmasıyla sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı yavaş yavaş gündemdeki yerini almaya başladı. Tiryakiler hangi sigara markasına ne kadar zam geleceğini öğrenmek istiyor. Son olarak Aralık ayında bazı sigara ürünlerinde Resmi Gazete'de duyurulan kararın hemen ardından ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidilmişti. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmezken sosyal medyada sigaraya zam yapılacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. Peki, sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? İşte Temmuz 2021 Winston, Muratti, Marlboro, Rothmans sigara fiyatları

    SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

    Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği henüz belli olmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında anında son dakika gelişmesi olarak aktarılacaktır.

    İşte Haziran 2021 güncel sigara fiyat listesi;

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

        Parliament: 18,50 TL

        Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

        Muratti: 16 TL

        Muratti Blu: 15 TL

        Lark: 15 TL

        Chesterfield: 14,50 TL

        Chesterfield Mode: 14 TL

        L&M: 14,00 TL

        British American Tobacco

        Kent: 15 TL

        Kent D-Range: 15 TL

        Kent Swicth: 16 TL

        Kent N-Range: 18 TL

        Rothmans: 14 TL

        Viceroy: 14,50 TL

        Pall Mall: 14,50 TL

        Tekel 2000: 14 TL
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            Haberler Ekonomi Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? Temmuz 2021 Winston, Muratti, Marlboro, Rothmans sigara fiyatları