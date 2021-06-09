Temmuz ayının yaklaşmasıyla sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı yavaş yavaş gündemdeki yerini almaya başladı. Tiryakiler hangi sigara markasına ne kadar zam geleceğini öğrenmek istiyor. Son olarak Aralık ayında bazı sigara ürünlerinde Resmi Gazete'de duyurulan kararın hemen ardından ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidilmişti. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmezken sosyal medyada sigaraya zam yapılacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. Peki, sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? İşte Temmuz 2021 Winston, Muratti, Marlboro, Rothmans sigara fiyatları

SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği henüz belli olmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında anında son dakika gelişmesi olarak aktarılacaktır.

İşte Haziran 2021 güncel sigara fiyat listesi;