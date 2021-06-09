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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 18:31
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    • 09.06.2021 18:31
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    gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Tüm illerden vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için bakkal ve market şubelerini ziyaret ediyor, özellikle çalışanlar için saat aralıkları büyük önem taşıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında pek çok yerin çalışma saatlerinde farklılık yapıldı. Kademeli normalleşme aşamalarının yaşandığı şu günlerde , , ? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Marketler çalışma saatleri! 10 Haziran Perşembe bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

    Marketler çalışma saatleri nedir? 10 Haziran Perşembe bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme kararları uygulanmaya başlandı ve İçişleri Bakanlığı 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesini 81 il valiliklerine gönderdi. Özellikle işten çıkıp yetişmek isteyen vatandaşlar da güncel market saatlerini merak ederek sorgular oldu. İşte yeni kararlar ile ilgili tüm detaylar…

    GÜNCEL MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Hafta içi marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 22.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Hafta içi marketlerin ise saat 09.00-21.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

    PAZAR GÜNĞ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

    Covid-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında ülke genelinde; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;

        Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

        Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

        Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
        Kademeli normalleşme döneminde hafta içi market çalışma saatleri 21.00-20.00 şeklindeydi. Haziran ayı normalleşme takvimine göre yeni çalışma saatlerinin güncelleneceği düşülüyor.
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