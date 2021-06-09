Marketler çalışma saatleri! 10 Haziran Perşembe bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

Marketler çalışma saatleri nedir? 10 Haziran Perşembe bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme kararları uygulanmaya başlandı ve İçişleri Bakanlığı 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesini 81 il valiliklerine gönderdi. Özellikle işten çıkıp yetişmek isteyen vatandaşlar da güncel market saatlerini merak ederek sorgular oldu. İşte yeni kararlar ile ilgili tüm detaylar…
GÜNCEL MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta içi marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 22.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Hafta içi marketlerin ise saat 09.00-21.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.
PAZAR GÜNĞ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Covid-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında ülke genelinde; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;