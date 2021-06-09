Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşların ekspertiz yaptırdıktan sonra faturalarını almaları gerektiğini söyleyerek, "Satışlarda genellikle bizim tüketicilere tavsiyelerimiz faturayı kesenle muhatapsınız şeklinde oluyordu. Burada da bir mal alışı yok, hizmet alışı var. Ekspertizler, bu konuda yetkilendirilmiş şirketlerdir.
Dolayısıyla bize yaptığı ekspertiz ile bize fatura vermek zorunda. Biz ona güvenerek bir işlem yaptırıyoruz. Onun vermiş olduğu rapora göre paramızı ödeyip malımızı alıyoruz. Burada ekspertizin verdiği rapor aslında tüketiciyi bağlamıyor, kendisini bağlıyor.'' dedi.
11 BİN 300 TL'NİN ÜZERİNDEYSE MAHKEMEYE BAŞVURUN
Vatandaş eğer ekspertiz raporunu almış, daha sonrada o raporun eksik veya hatalı olduğunu fark etmişse hemen harekete geçmesi gerektiğine de dikkat çeken Şahin, ''Hemen ekspertiz aleyhine miktar itibariyle ne kadar zarara uğradığını tahmin ediyorsa bilir kişiye sorarak hakem heyeti sınırına giriyorsa hakem heyetine, eğer 2021 senesi için 11 bin 300 TL'nin üzerindeyse tüketici mahkemesine başvuracak" ifadelerini kullandı.