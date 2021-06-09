Ekspertizler genelde ikinci el araçlar için düşünülüyor. Biz Tüketiciler Birliği olarak ısrarla diyoruz ki, sıfır araç alsanız bile mutlaka ekspertiz yaptırın. İkinci el araçlara da ister yaptırın ister yaptırmayın. O sizin keyfinize kalmış. Çünkü sıfır araçlarda bile o kadar çok mahkeme kararı var ki, sıfır araç aldıktan bir süre sonra ya serviste ya da aracı satarken o aracın devrik ve boyalı olduğunu fark ediyorsunuz.