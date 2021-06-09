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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 09:10
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    • 09.06.2021 09:10
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    Anlık CANLI döviz kuru: 9 Haziran kaç TL? Bugün , ne kadar oldu? Alış satış fiyatları ve güncel yorumlar!

    : Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler sabah saatlerinden itibaren takip edilmeye başlandı. 9 Haziran ve ne kadar? Dolar fiyatları son dönemde yukarı yönlü hareket ediyor. Belirli aralıklarla düşüşe geçen dolar fiyatları dün 8,63 seviyesinde güne başladı. Yaşadığı ivme sayesinde dolar fiyatları yatırımcıların ve ekonominin gündeminde sık sık takip edilerek araştırılıyor. Peki, ? , Euro, kaç TL? İşte anlık canlı döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    Anlık CANLI döviz kuru: 9 Haziran Dolar kaç TL?

    9 Haziran dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,61 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 9 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    9 HAZİRAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,6048

    Dolar satış: 8,6102

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,4807

    Euro Satış: 10,4924

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 12,1845

        Pound satış: 12,1967

        FED TOPLANTISI 15-16 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞECEK

        Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran'da gerçekleştireceği toplantıda vereceği mesajlar yılın ikinci yarısı için piyasalarda yönü tayin edecek. Merkez bankalarının yılın yarısında verdiği parasal duruş mesajları genellikle diğer aylara göre biraz daha önemli mesajlar barındırıyor.
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        Haberler Ekonomi Anlık CANLI döviz kuru: 9 Haziran Dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin ne kadar oldu? Alış satış fiyatları ve güncel yorumlar!