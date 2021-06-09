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    lar geliyor! Gözler 21 Haziran'a çevrildi...

    basını, ’ye uçuşların 21 Haziran’da başlayabileceğini yazarken, Ruslar da uçak-otel rezervasyonları için düğmeye bastı. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Ruslar geliyor
    Hem Türk turizmciler hem de lar 21 Haziran tarihine kilitlendi. Rus basını, 'nin vaka sayısındaki düşüşle uluslararası Coronavirüs kriterlerini son verilere göre karşıladığı, 'nın 21 Haziran'da açılabileceği yorumunu gündeme taşırken, Ruslar da otel ve uçak rezervasyonları için düğmeye bastı.

    Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'un yayın organında yer alan haberde "Antalya'ya uçuşlar, operasyon merkezinin kararıyla yeniden başlatılabilir" denildi.

    Ator'un yazısında, yabancı destinasyonlarla turistik uçuşları açmaya karar verirken 3 kritere bakıldığı belirtilerek, şöyle denildi: "İlk kriter vaka oranının son 2 haftadaki 100 bin kişi başına 40'ı geçmemesi. Antalya tatil beldeleri bu kritere göre güvenli, çünkü bu rakam 40'ın altında. İkinci kriter, 14 gün içinde yeni vakaların ortalama günlük büyüme oranı. Bu oranın yüzde 1'e eşit veya daha düşük olması gerekir. Tüm Türkiye'de 24 Mayıs-6 Haziran arası bu veri negatif çıktı. Üçüncü kriter ise 1'den az olması gereken virüs bulaştırma katsayısı. Türkiye bu kriteri de karşılıyor."

    GÖZLER HEYETTE
    Türkiye, charter uçuşlarına izin çıkması için Rusya'dan bu hafta resmi heyetin ziyaretini bekliyor.
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