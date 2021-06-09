Hem Türk turizmciler hem de Ruslar 21 Haziran tarihine kilitlendi. Rus basını, Türkiye'nin vaka sayısındaki düşüşle uluslararası Coronavirüs kriterlerini son verilere göre karşıladığı, Antalya'nın 21 Haziran'da açılabileceği yorumunu gündeme taşırken, Ruslar da otel ve uçak rezervasyonları için düğmeye bastı.
Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'un yayın organında yer alan haberde "Antalya'ya uçuşlar, Rusya operasyon merkezinin kararıyla yeniden başlatılabilir" denildi.
Ator'un yazısında, yabancı destinasyonlarla turistik uçuşları açmaya karar verirken 3 kritere bakıldığı belirtilerek, şöyle denildi: "İlk kriter vaka oranının son 2 haftadaki 100 bin kişi başına 40'ı geçmemesi. Antalya tatil beldeleri bu kritere göre güvenli, çünkü bu rakam 40'ın altında. İkinci kriter, 14 gün içinde yeni vakaların ortalama günlük büyüme oranı. Bu oranın yüzde 1'e eşit veya daha düşük olması gerekir. Tüm Türkiye'de 24 Mayıs-6 Haziran arası bu veri negatif çıktı. Üçüncü kriter ise 1'den az olması gereken virüs bulaştırma katsayısı. Türkiye bu kriteri de karşılıyor."
GÖZLER HEYETTE
Türkiye, charter uçuşlarına izin çıkması için Rusya'dan bu hafta resmi heyetin ziyaretini bekliyor.
Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'un yayın organında yer alan haberde "Antalya'ya uçuşlar, Rusya operasyon merkezinin kararıyla yeniden başlatılabilir" denildi.
Ator'un yazısında, yabancı destinasyonlarla turistik uçuşları açmaya karar verirken 3 kritere bakıldığı belirtilerek, şöyle denildi: "İlk kriter vaka oranının son 2 haftadaki 100 bin kişi başına 40'ı geçmemesi. Antalya tatil beldeleri bu kritere göre güvenli, çünkü bu rakam 40'ın altında. İkinci kriter, 14 gün içinde yeni vakaların ortalama günlük büyüme oranı. Bu oranın yüzde 1'e eşit veya daha düşük olması gerekir. Tüm Türkiye'de 24 Mayıs-6 Haziran arası bu veri negatif çıktı. Üçüncü kriter ise 1'den az olması gereken virüs bulaştırma katsayısı. Türkiye bu kriteri de karşılıyor."
GÖZLER HEYETTE
Türkiye, charter uçuşlarına izin çıkması için Rusya'dan bu hafta resmi heyetin ziyaretini bekliyor.