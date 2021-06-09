Döviz kurlarındaki gelişmeler anbean takip edilirken gözler kapanış saatlerinin hemen ardından güncel alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün en düşük 8,5777 ve en yüksek 8,6346 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 gerileyerek 8,6050'den tamamladı. Dolar/TL, bugün de güne değer kaybıyla başlayarak düşüşünü 4'üncü güne taşıdı. Peki, 9 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte canlı döviz kurları son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?