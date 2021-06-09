Döviz kurlarındaki gelişmeler anbean takip edilirken gözler kapanış saatlerinin hemen ardından güncel alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün en düşük 8,5777 ve en yüksek 8,6346 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 gerileyerek 8,6050'den tamamladı. Dolar/TL, bugün de güne değer kaybıyla başlayarak düşüşünü 4'üncü güne taşıdı. Peki, 9 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte canlı döviz kurları son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI, İNGİLTERE HARİÇ YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirde 454,02 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 15.659 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 azalışla 7.066 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 9.158 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 6.559 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 25.842 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 1,2178 seviyesinden işlem görüyor.
Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ihracat nisanda yüzde 0,3 artarken, ithalat ise yüzde 1,7 azalarak beklentilerin altında kaldı. Almanya'nın dış ticaret fazlası da aynı dönemde 15,9 milyar avroya yükselse de tahminlerin altında gerçekleşti.
Analistler, makroekonomik veriler ve büyümeye ilişkin tahminlerde yapılan yukarı yönlü revizyonların piyasalardaki iyimserliğin sürmesini sağladığını belirterek, enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin belirsizliklerin ise baskı unsuru olduğunu kaydetti.
Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.
Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.
Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisi yıllık yüzde 1,3'e ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 9 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Özellikle ÜFE'deki artış eğilimine karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,32 yükselişle 3.591 puandan günü tamamladı.