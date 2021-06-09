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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 17:55
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    • 09.06.2021 17:55
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    9 Haziran dolar ve oldu? Dolar ve euro kaç TL? CANLI döviz kurları son durum

    Dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan son gelişmeler piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6070 liradan, avro 10,4860 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,4780 lira olmuştu. Peki, 9 Haziran dolar ve oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte piyasalarda son alış satış fiyatları

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Döviz kurlarındaki gelişmeler anbean takip edilirken gözler kapanış saatlerinin hemen ardından güncel alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün en düşük 8,5777 ve en yüksek 8,6346 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 gerileyerek 8,6050'den tamamladı. Dolar/TL, bugün de güne değer kaybıyla başlayarak düşüşünü 4'üncü güne taşıdı. Peki, 9 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte canlı döviz kurları son durum

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    AVRUPA BORSALARI, İNGİLTERE HARİÇ YÜKSELİŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirde 454,02 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 15.659 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 azalışla 7.066 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 9.158 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 6.559 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 25.842 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 1,2178 seviyesinden işlem görüyor.

    Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ihracat nisanda yüzde 0,3 artarken, ithalat ise yüzde 1,7 azalarak beklentilerin altında kaldı. Almanya'nın dış ticaret fazlası da aynı dönemde 15,9 milyar avroya yükselse de tahminlerin altında gerçekleşti.

    Analistler, makroekonomik veriler ve büyümeye ilişkin tahminlerde yapılan yukarı yönlü revizyonların piyasalardaki iyimserliğin sürmesini sağladığını belirterek, enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin belirsizliklerin ise baskı unsuru olduğunu kaydetti.

    Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

    ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

    Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

    Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

    Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisi yıllık yüzde 1,3'e ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 9 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

    Özellikle ÜFE'deki artış eğilimine karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,32 yükselişle 3.591 puandan günü tamamladı.

        Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,31 azalışla 7.270 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,97 azalışla 3.216 puandan kapanış yaptı.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 28.860 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 109,45 seviyelerinde dengelendi.

        Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,22 değer kazancıyla 52.389 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyirle 28.780 seviyelerinde bulunuyor.

        GÜMÜŞ YÜKSELDİ, ALTIN VE PETROL YATAY

        ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi, dolar endeksinin 90 düzeyinin de altına düşerek 89.96'ya inmesinin etkisiyle yükselen gümüş fiyatı 28 doları da gördü. Bu düzeyde kısa süre işlem gören gümüş 27.82 dolar ile bu düzeyin hemen altında tutundu.

        Dolar endeksindeki gerilemeye karşın, erken saatlerde 1,890 sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı ise bu düzeylerde yatay hareket ediyor. Analistlere göre, yatırımcıların daha çok enflasyona karşı güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, ABD'de Perşembe günü açıklanacak TÜFE verilerine göre yön bulacak.

        Avrupa'da yakıt talebinin güçlü geliştiğine işaret eden veriler, ABD ham petrol stoklarındaki azalma ve İran'ın petrol piyasalarına dönme olasılığının düşmesiyle yükselen petrol fiyatları da yatay işlem görüyor.

        Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 2.11 milyon varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) geçen haftaya ilişkin verileri de, bugün açıklanacak.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.86 artışla 72.67 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.62 artışla 70.18 dolar,

        - altın yüzde 0.04 düşüşle 1,892.14 dolar,

        - gümüş yüzde 0.74 artışla 27.82 dolar,

        - bakır yüzde 0.65 artışla 10,015.00 dolar,

        - platin yüzde 0.52 düşüşle 1,158.69 dolar,

        - paladyum yüzde 0.63 düşüşle 2,791.35 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 522 liraya, çeyrek altın 858 liraya, Cumhuriyet altını da 3,420 liraya geriledi.

            Troy günlük bülteninde, "Salı günü seansa Asyalı yatırımcıların satışlarıyla başlayan altın ağırlıklı olarak 1890-1900 dolar/ons dar bandında kaldı" denildi ve şöyle devam edildi:

            "Doların güçlü durması ABD'nin hazine bonolarının getirilerini etkilerken, Hazine Bakanı Janet Yellen da ayrıca, biraz daha yüksek bir faiz oranı ortamının 'toplumun bakış açısı ve Fed'in bakış açısı için aslında bir artı olacağını' öne sürdü.

            "Altın, ABD'nin enflasyon datasını ve Avrupa Merkez Bankası toplantısını bekleyen yatırımcılardan dolayı yön bulmakta zorlanıyor. Günlük bazda altın yüzde 0.3 değer kaybederken, platinde bu oran yüzde 1.1 ve gümüş de neredeyse yüzde 1.0 kayıp yaşadı.

            "Borsa İstanbul daha hareketli bir gün geçirirken altın, 1910 usd/ons ile en yüksek seviyeyi kaydetti. Altında işlem hacmi 1.3 ton olarak gerçekleşirken, gümüşte 5.3 ton olarak kaydedildi."
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