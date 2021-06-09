GSS borçları siliniyor

Milyonlarca vatandaşı borçtan kurtaracak olan yapılandırma yasası Meclis'ten geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.
Yasa, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara önemli bir imkan sağlıyor.
Buna göre; birikmiş GSS borcu olanlar, 31 Aralık tarihine kadar sadece anaparayı ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak. Gecikme faizi-cezası silinecek.
GSS borcu olanlar için ikinci bir durum da gelir testi ile ortaya çıkacak. Bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş olanlar için 30 Kasım'a kadar süre tanındı.
Bu süre içinde kaymakamlıklara giderek gelir testine girenlerden hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin brüt tutarının 3'te 1'inden az çıkanların (bin 192 lira) borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.
KİMLER YARARLANACAK?
● Geçmişte GSS primini ödemeyenler.
● e-Devlet'ten GSS borcu görünenler.
● 30 Nisan 2021 öncesinden prim borcu birikenler.
HANGİ İMKANLAR VAR?
● Borcunu 31 Aralık'a kadar ödeyenin tüm gecikme cezaları silinecek.
● Taksit yapmak isteyenin borcu yapılandırılacak.
● 36 aya kadar vade imkanı olacak.
● Gelir testinde geliri düşük çıkanın borcu silinecek, primini devlet ödeyecek.
GELİR TESTİNDE ŞARTLAR NELER?
● Kişi başı gelir bin 192 liranın altında çıkanlar prim ödemeyecek.
● Tüm aile sağlık hizmetinden yararlanacak.
● Test sonucu geliri bin 192 liranın üstünde çıkanlar prim ödeyecek.
● Aylık 107 lira ile tüm aile sağlık hizmeti alacak.
Yasa, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara önemli bir imkan sağlıyor.
Buna göre; birikmiş GSS borcu olanlar, 31 Aralık tarihine kadar sadece anaparayı ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak. Gecikme faizi-cezası silinecek.
GSS borcu olanlar için ikinci bir durum da gelir testi ile ortaya çıkacak. Bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş olanlar için 30 Kasım'a kadar süre tanındı.
Bu süre içinde kaymakamlıklara giderek gelir testine girenlerden hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin brüt tutarının 3'te 1'inden az çıkanların (bin 192 lira) borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.
KİMLER YARARLANACAK?
● Geçmişte GSS primini ödemeyenler.
● e-Devlet'ten GSS borcu görünenler.
● 30 Nisan 2021 öncesinden prim borcu birikenler.
HANGİ İMKANLAR VAR?
● Borcunu 31 Aralık'a kadar ödeyenin tüm gecikme cezaları silinecek.
● Taksit yapmak isteyenin borcu yapılandırılacak.
● 36 aya kadar vade imkanı olacak.
● Gelir testinde geliri düşük çıkanın borcu silinecek, primini devlet ödeyecek.
GELİR TESTİNDE ŞARTLAR NELER?
● Kişi başı gelir bin 192 liranın altında çıkanlar prim ödemeyecek.
● Tüm aile sağlık hizmetinden yararlanacak.
● Test sonucu geliri bin 192 liranın üstünde çıkanlar prim ödeyecek.
● Aylık 107 lira ile tüm aile sağlık hizmeti alacak.