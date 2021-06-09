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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 08:55
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    • 09.06.2021 08:59
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    Gıda enflasyonuna karşı harekete geçildi! Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek

    Ekonomi reform paketinin önemli başlıklarından birini oluşturan enflasyonla mücadelede bu yıl önemli tedbirler devreye giriyor. koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek. İşte gıda enflasyonuna karşı atılacak adımın detayları.

    Gıda enflasyonuna karşı harekete geçildi!

    Sistem için Tarım Bakanlığı'nın sahip olduğu tarımsal üretimi izleme amaçlı kurulan teknolojik imkânlar, Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret tedbir seti, arz zinciri izleme ve iç piyasa uzmanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi enstrümanları, Merkez Bankası'nın fiyat izleme uzmanlığı ile güçlü bir yapı kuruluyor.

    BU YIL DEVREYE ALINACAK
    Sabah'ın haberine göre iklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimlerin etkisini azaltmak için kurulacak sistemin birinci ayağını arz sistemi oluşturacak.



    Arz izleme sistemiyle tohumdan hasat dönemine kadarki süreçte sıcaklık, yağış, don, hastalık gibi riskleri tüm bölgelerde anlık olarak tespit ederek arz eksiklikleri ürün bazında tespit edilecek.

        Kalıcı arz eksikliklerine yönelik tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacak. Sistem, arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak.

        Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret ve vergide tedbirler tespit edilecek.

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