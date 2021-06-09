En yüksek hacimli birim olan Bitcoin gelen alımlarla birlikte 32 dolarda tutundu. Bu kapsamda birimin haftalık kaybı yüzde 10.10 olarak hesaplandı. Ethereum da, 2,315.55 ve 2,554.57 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.32 düşüşle 2,447.70 dolara geriledi. Bu gelişmeler sonrası Ethereum, Dogecoin ve Bitcoin'deki son durum arama motorları üzerinden araştırılıyor. Peki, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? Bitcoin yükselir mi? İşte son gelişmeler...
Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle, en büyük hacimli birim Bitcoin 31,114 dolara kadar indikten sonra gelen alımlarla yukarıya dönse de, 33,000 doların üzerine çıkamadan 32,000 dolarda tutundu.
Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, birimdeki gelişmelerle ilgili, "Günlük grafikte trend desteğinden sarkan ve dört saatlik grafikte aşırı satım bölgesinde dip yapan BTC/USD paritesi halihazırda 32,680 desteğini test ediyor" dedi.
Çelik'e göre, "Düşüşün ardından aktif adres sayısı 7 ayın en düşük seviyesini gören kripto para biriminde elinde coin bulunduran adres sayısında da azalma görüldü. Dominance oranındaki çekilmeyle iyice kırılgan hale gelen kripto para birimi satış baskısının etkisiyle üçgen formasyonundan negatif ayrıştı."
Çelik, ikinci sıradaki Ethereum ile ilgili de, "Yaşanan düşüşle birlikte gas kullanımları ve kullanımların ücreti düşen Ethereum'da 2.0 deposit kontratlarda kilitlenen ETH miktarı ise yeni bir zirve yaptı. Düşüşü fırsat olarak değerlendiren yatırımcı depolama konusunda istekli davranıyor. Pozisyonlara baktığımızda zararda olan adres sayısında artış görülüyor" dedi.