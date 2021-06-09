Asgari ücret artışıyla birlikte çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi de yükseldi. Ancak AGİ'nini nasıl ödeneceği tartışma konusu. Kimler AGİ alabilir, nasıl ödeniyor, asgari ücretin içinde mi? İşte AGİ ile ilgili tüm soruların cevapları…Ne kadar maaş alabileceğinize dair merak edilenler haberimizde!
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 asgari ücreti brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.
2021 AGİ TABLOSU
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL