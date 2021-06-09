AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021 asgari ücreti brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.