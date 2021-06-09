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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 16:58
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    • 09.06.2021 16:58
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    ücreti ne kadar? , , , , 4 çocuklu- çocuksuz AGİ ücreti kaç TL? i hesaplama!

    02 yılında asgari ücret miktarının açıklanmasından sonra birçok kalemde değişiklikler meydana geldi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından , , 1,2,4,5 çocuklu AGİ ücreti tablosu sorgulanıyor. Çalışmaya başlayanlar, medeni durumu değişenler veya çocuk sahibi olanlar ne kadar AGİ alacaklarını araştırıyor. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı. Peki, ? Evli, bekar, 1, 2, 3, ? İşte hesaplama işlemine dair merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2021 AGİ ücreti ne kadar? Evli, bekar AGİ ücreti kaç TL?

    Asgari ücret artışıyla birlikte çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi de yükseldi. Ancak AGİ'nini nasıl ödeneceği tartışma konusu. Kimler AGİ alabilir, nasıl ödeniyor, asgari ücretin içinde mi? İşte AGİ ile ilgili tüm soruların cevapları…Ne kadar maaş alabileceğinize dair merak edilenler haberimizde!

    AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    2021 asgari ücreti brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.

    2021 AGİ TABLOSU

    Bekar 268,31TL

    Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

    Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

    Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

    Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

    Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

    Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

    Evli eşi çalışan 268,31 TL

    Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

    Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

    Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

    Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

    Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

        AGİ NEDİR?

        Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.
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        Haberler Ekonomi 2021 AGİ ücreti ne kadar? Evli, bekar, 1, 2, 3, 4 çocuklu- çocuksuz AGİ ücreti kaç TL? Asgari geçim indirimi hesaplama!