Başkent Gaz ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisse işlem görmeye başladı mı?

BAŞKENT GAZ HALKA ARZ SONUÇLARI!

Türkiye'de 2018 yılından bu yana yapılan ikinci büyük halka arz olan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun halka arzında, Torunlar grubuna en az %40 pay tahsis edilmişti. Halka arz gerçekleşmesi ise Torunlar grubu ve çalışanlarının planlanandan daha yüksek tahsisat aldığını gösterdi.

Halka arzda bireysel yatırımcılar için %36 olarak planlanan tahsisat %28.6 olarak gerçekleşirken, fonlar gibi yurtiçi kurumsal yatırımcılar halka arz edilen hisselerin %13.4'ünü aldı.