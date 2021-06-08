Başkent Gaz ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisse işlem görmeye başladı mı?

Başkent Gaz ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisselerin ne zaman işlem göreceği arama motorlarında sorgulanıyor. Halka arz edilecek payların %36'sı yurt içi bireysel yatırımcılara, %18'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, %6'sı yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve %40 Torunlar Grubu ve ihraççı çalışanlarından oluşan yatırımcılara tahsis edildi. Peki; Başkent Gaz ne zaman işlem görecek?
BAŞKENT GAZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 işgünü içerisinde (tahmini 9 Haziran 2021) geçecek olup payların 10 Haziran 2021 tarihinde Borsa'da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır.
BAŞKENT GAZ HALKA ARZ SONUÇLARI!
Türkiye'de 2018 yılından bu yana yapılan ikinci büyük halka arz olan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun halka arzında, Torunlar grubuna en az %40 pay tahsis edilmişti. Halka arz gerçekleşmesi ise Torunlar grubu ve çalışanlarının planlanandan daha yüksek tahsisat aldığını gösterdi.
Halka arzda bireysel yatırımcılar için %36 olarak planlanan tahsisat %28.6 olarak gerçekleşirken, fonlar gibi yurtiçi kurumsal yatırımcılar halka arz edilen hisselerin %13.4'ünü aldı.