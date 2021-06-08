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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 02:04
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    • 09.06.2021 02:04
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    ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisse işlem görmeye başladı mı?

    ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisselerinin işlem görmeye başlayacağı tarih, yatırımcıların merak ettiği konulardan birisi oldu. Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.’nin mevcut ortaklarının sahip olduğu 175.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edildi. Halka arzda talep toplama fiyatı 9,72 TL olarak belirlenmişti. Peki; ?

    takvim.com.tr
    Başkent Gaz ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisse işlem görmeye başladı mı?

    Başkent Gaz ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisselerin ne zaman işlem göreceği arama motorlarında sorgulanıyor. Halka arz edilecek payların %36'sı yurt içi bireysel yatırımcılara, %18'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, %6'sı yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve %40 Torunlar Grubu ve ihraççı çalışanlarından oluşan yatırımcılara tahsis edildi. Peki; Başkent Gaz ne zaman işlem görecek?

    BAŞKENT GAZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 işgünü içerisinde (tahmini 9 Haziran 2021) geçecek olup payların 10 Haziran 2021 tarihinde Borsa'da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır.

    BAŞKENT GAZ HALKA ARZ SONUÇLARI!

    Türkiye'de 2018 yılından bu yana yapılan ikinci büyük halka arz olan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun halka arzında, Torunlar grubuna en az %40 pay tahsis edilmişti. Halka arz gerçekleşmesi ise Torunlar grubu ve çalışanlarının planlanandan daha yüksek tahsisat aldığını gösterdi.

    Halka arzda bireysel yatırımcılar için %36 olarak planlanan tahsisat %28.6 olarak gerçekleşirken, fonlar gibi yurtiçi kurumsal yatırımcılar halka arz edilen hisselerin %13.4'ünü aldı.

        Yurtdışı kurumsal yatırımcılar ise halka arzın %1.4'ünü aldı.

        Şirketin ihraç ettiği 175 milyon lira nominal değerli hisseden 69 milyonu Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 33.4 milyonu Torun Kağıt Pazarlama tarafından satın alındı.
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