Oyak Yatırım hisse ne zaman işlem görecek? Oyak Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı?

Oyak Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı? Oyak Yatırım hisse ne zaman işlem görecek? Yapılan açıklamada, OYAK Yatırım'ın, hızlı bir büyüme trendi yakalayarak son 4 yılda karını 8 katına çıkarttığı, 2020 yılında 141 milyon TL net kara ulaştığı belirtildi. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (OYAK Yatırım) halka arzı sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 2-3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
OYAK YATIRIM HALKA ARZ SONUÇLARI!
OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 9 milyon 870 bin TL nominal tutarlı paya 50 bin 714 yatırımcıdan talep geldi.
OYAK Yatırım, halka arz sonuçlarını açıkladı. Buna göre, halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış yöntemi ile gerçekleştirildi. OYAK Yatırım'ın belirlenen halka arz büyüklüğü ise 526 milyon TL olarak gerçekleşti.
Şirketin halka arzında sermaye artışı ve ortak satış yöntemleri beraber kullanıldı. 5 milyon 670 bin TL nominal tutarda pay sermaye artışından, 22 milyon 530 bin TL nominal tutarda pay da ortak satış yöntemi ile satılırken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 30'una karşılık gelen 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı paylar halka arz edildi. Böylelikle şirket sermayesi de 88,33 milyon TL'den 94 milyon TL'ye yükseldi.