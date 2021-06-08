Oyak Yatırım hisse ne zaman işlem görecek? Oyak Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı?

Şirketin halka arzında sermaye artışı ve ortak satış yöntemleri beraber kullanıldı. 5 milyon 670 bin TL nominal tutarda pay sermaye artışından, 22 milyon 530 bin TL nominal tutarda pay da ortak satış yöntemi ile satılırken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 30'una karşılık gelen 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı paylar halka arz edildi. Böylelikle şirket sermayesi de 88,33 milyon TL'den 94 milyon TL'ye yükseldi.