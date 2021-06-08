Dede mesleği ile zengin oldu! Litresi 42 bin lira!

Gülü işleyerek suyunu ve yağını elde etmeyi babası Mehmet Ali Ertaş'tan öğrenen Sefa Ertaş, daha sonra mesleği oğulları Yüksel ve Hüseyin Ertaş'a devretti. Bugün de üretimi Yüksel ve Hüseyin Ertaş'ın 5 oğlu sürdürüyor.
Dedeleri zamanında 12 kilogramlık bakır kazanlarda gül kaynatan aile, kurdukları tesiste yılda işledikleri 80 ton gülden elde ettikleri su ve yağı, yurt içi ve yurt dışına pazarlayabilecek hale geldi.
İlaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan doğal gül yağından yıllardır kazançlarını sağlayan aile, gül toplayan kadınlara da istihdam olanağı sunuyor.
KÖYLÜNÜN GÜLLERİNİ DE ALARAK İŞLİYORLAR
Gül ürünleri elde edilen işletmenin sahibi 56 yaşındaki Yüksel Ertaş, ata mesleğini kardeşiyle birlikte sürdürdüğünü söyledi.