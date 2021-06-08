Dede mesleği ile zengin oldu! Litresi 42 bin lira!

Gül kokusunun insanı rahatlattığını belirten Ertaş, "Biz gülsüz olamayız. Gülün kokusunu mayıs ve haziranda almamız, her yıl gül kaynatmamız lazım. Gül kokusunu alırsak rahatlıyoruz ve gül bahçelerini çok seviyoruz, biz güle aşığız. Maliyetine bile olsa işimizi seviyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Rahmetli dedem ve babam gibi biz de aynı ruhla ağabeyim ve çocuklarımızla bu işi yapıyoruz. Arz talep dengesine göre yurt dışına da ürün gönderiyoruz."

"AİLE TESİSİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Dördüncü kuşaktan torun 33 yaşındaki Mehmet Ali Ertaş da adını aldığı büyük dedesinden bu yana gül işini hiç bırakmadıklarını dile getirdi.