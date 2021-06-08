Nakdi ücret desteği ödemelerine dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih açıklandı. Peki, Nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YATTI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.
Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alacak.
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için nakdi ücret desteğine hak kazanma koşulları
İşçinin;
17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak,
Koşullarını birlikte taşıması gerekir.