Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara ödenecek nakdi ücret desteği bakımından;

SGK'ya 1/10/2020 döneminde bildirim yapılmamış olması,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaması,

Yabancı olmaması,

İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olması,

koşullarını birlikte taşıması gerekir.