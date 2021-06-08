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    • Ekonomi
    • 08.06.2021 10:46
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    • 08.06.2021 10:46
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    ? 2021 Mayıs ?

    nin ne zaman yatırılacağı ödenekten faydalanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konu hakkında önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin hesaplara yatacağını duyurdu. Peki, ? 2021 Mayıs ? İşte detaylar...

    Nakdi ücret desteği yattı mı?

    Nakdi ücret desteği ödemelerine dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih açıklandı. Peki, Nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mayıs ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YATTI MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

    Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alacak.

    Ücretsiz izne ayrılan işçiler için nakdi ücret desteğine hak kazanma koşulları

    İşçinin;

    17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
    Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
    Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
    İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak,
    Koşullarını birlikte taşıması gerekir.

        İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteğine hak kazanma koşulları

        15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilmiş olmak,
        Hak etme koşullarını taşımama nedeniyle işsizlik ödeneğinden yararlanamamak,
        Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak.

        Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara ödenecek nakdi ücret desteği bakımından;

        SGK'ya 1/10/2020 döneminde bildirim yapılmamış olması,
        Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaması,
        Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaması,
        Yabancı olmaması,
        İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olması,

        koşullarını birlikte taşıması gerekir.

        Nakdi Ücret Desteği Yararlanma Süresi

        Nakdi ücret desteği, ilgililerin Kanunda sayılan diğer şartları taşımaları halinde;

        4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020-17/03/2021 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreyi,
        15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için, 17/4/2020-17/03/2021 tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreyi kapsar.

            4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin Cumhurbaşkanımız tarafından uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacaktır.

            Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlar bakımından da yukarıda belirtilen ödeme sürelerine ilişkin esaslar geçerlidir.
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