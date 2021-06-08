CNBC haberine göre Tilton "Bunun alt sektörler üzerinde bir etkisi olacak. Analistlerimiz muhtemelen şu anda bunun en kötü döneminde olduğuna inanıyor. Yani, şu anda otomobil gibi sektörlerde en büyük bozulmayı görüyoruz ve bu yılın geri yarısında yavaş yavaş azalacak" açıklamasında bulundu.

DÜNYA ÇİP KRİZİYLE BOĞUŞUYOR

Dünya, tost makinelerinden çamaşır makinelerine kadar her şey dahil olmak üzere ev elektroniği üretimini vuran bir çip sıkıntısıyla boğuşuyor.