Goldman Sachs'a göre, küresel çip sıkıntısından kaynaklanan aksaklıklar yakında sona erebilir. Bankanın Asya Baş Ekonomisti Andrew Tilton, durumun 2021′in ikinci yarısında düzelebileceğini söyledi.
Yarı iletken tedarik zincirinde yer alan Japonya, Tayvan ve Güney Kore gibi Kuzey Asya ekonomilerinde tedarik zincirlerinde ve sevkiyat gecikmelerinde "fark edilir ölçüde sıkılaşma" olduğunu söyledi.
CNBC haberine göre Tilton "Bunun alt sektörler üzerinde bir etkisi olacak. Analistlerimiz muhtemelen şu anda bunun en kötü döneminde olduğuna inanıyor. Yani, şu anda otomobil gibi sektörlerde en büyük bozulmayı görüyoruz ve bu yılın geri yarısında yavaş yavaş azalacak" açıklamasında bulundu.
DÜNYA ÇİP KRİZİYLE BOĞUŞUYOR
Dünya, tost makinelerinden çamaşır makinelerine kadar her şey dahil olmak üzere ev elektroniği üretimini vuran bir çip sıkıntısıyla boğuşuyor.
Danışmanlık firması AlixPartners'a göre bu durumun, 2021′de küresel otomobil endüstrisine 110 milyar dolarlık gelire mal olması bekleniyor. AlixPartners'ın otomotiv ve endüstriyel uygulamalarında genel müdür olan Dan Hearsch, daha önce CNBC'ye verdiği demeçte, firmanın otomobil üretimi üzerindeki en büyük etkinin, yılın ikinci yarısında ve 2022′de giderek daha iyi hale geleceğini ifade etmişti.