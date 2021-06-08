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    • Ekonomi
    • 08.06.2021 10:44
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    • 08.06.2021 10:52
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    Flaş iddia! Otomotivde ne zaman sona erecek? Uzman isim tarih verdi

    Koronavirüs döneminde çip üreticilerinin otomotiv sektörü yerine telefon ve elektronik ürünlere öncelik vermesi ile başlayan krizin ne zaman sona ereceği büyük merak konusuydu. ’ın Baş Asya Ekonomisti Andrew Tilton’a göre, küresel çip sıkıntısından kaynaklanan aksaklıkların sona ereceği tarihi açıkladı. İşte detaylar…

    Goldman Sachs'a göre, küresel çip sıkıntısından kaynaklanan aksaklıklar yakında sona erebilir. Bankanın Asya Baş Ekonomisti Andrew Tilton, durumun 2021′in ikinci yarısında düzelebileceğini söyledi.

    Yarı iletken tedarik zincirinde yer alan Japonya, Tayvan ve Güney Kore gibi Kuzey Asya ekonomilerinde tedarik zincirlerinde ve sevkiyat gecikmelerinde "fark edilir ölçüde sıkılaşma" olduğunu söyledi.

    CNBC haberine göre Tilton "Bunun alt sektörler üzerinde bir etkisi olacak. Analistlerimiz muhtemelen şu anda bunun en kötü döneminde olduğuna inanıyor. Yani, şu anda otomobil gibi sektörlerde en büyük bozulmayı görüyoruz ve bu yılın geri yarısında yavaş yavaş azalacak" açıklamasında bulundu.

    DÜNYA ÇİP KRİZİYLE BOĞUŞUYOR
    Dünya, tost makinelerinden çamaşır makinelerine kadar her şey dahil olmak üzere ev elektroniği üretimini vuran bir çip sıkıntısıyla boğuşuyor.

    Danışmanlık firması AlixPartners'a göre bu durumun, 2021′de küresel otomobil endüstrisine 110 milyar dolarlık gelire mal olması bekleniyor. AlixPartners'ın otomotiv ve endüstriyel uygulamalarında genel müdür olan Dan Hearsch, daha önce CNBC'ye verdiği demeçte, firmanın otomobil üretimi üzerindeki en büyük etkinin, yılın ikinci yarısında ve 2022′de giderek daha iyi hale geleceğini ifade etmişti.

        TÜRKİYE'DEKİ OTOMOTİV ÜRETİCİLERİ DE OLUMSUZ ETKİLENDİ
        Otomotiv şirketleri başta olmak üzere dünyada çeşitli şirketlerin üretimini olumsuz etkileyen çip krizi, Türkiye'de üretim yapan otomotiv şirketlerinin üretiminin de aksamasına neden oldu.

        Oyak Renault, çip sorunu nedeniyle 15-22 Mart'ta üretimine ara verirken, Tofaş, 18 Mart'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, çiple ilgili yaşanan tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart-5 Nisan'da üretimin duracağını duyurdu. Tofaş, söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmalarının gerçekleştirileceğini aktararak, üretim dışında kalan operasyonların faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

        Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otomotiv de Kocaeli yerleşkesinde yer alan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3-9 Nisan'da ara verileceğini duyurdu. Ford Otomotiv açıklamasında, "Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir." denildi.

        ÇİP ENDÜSTRİSİNDEN MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM
        Uzmanlar, otomotiv sektörünü olumsuz etkileyen çip krizinin, şu anki şartların olumlu yönde değişmemesi durumunda akıllı telefon üretimi de dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki üretimlerde de aksamalara neden olabileceğini belirtiyor.

        Kovid-19 salgınının dünya üzerindeki etkisi devam ederken, çip endüstrisi, krize meydan okuyarak milyarlarca dolarlık yatırımlarla salgın sonrası döneme hazırlanıyor.

        Çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri olarak görülüyor. Pazarda hakimiyet oluşturmak isteyen şirketler ve ülkeler, devasa yatırımlarla çip endüstrisini şekillendirmeye çalışırken, son olarak, dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel'in 20 milyar dolarlık yatırımla ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığı açıklandı.

            ASYA ÜLKELERİNİN ÇİP YATIRIMLARI
            Güney Kore'nin dünyaca ünlü elektronik şirketi Samsung'un, 2030 yılında en büyük çip üreticisi olma hedefiyle 116 milyar dolar bütçe ayırması dikkati çekiyor. Söz konusu hedef kapsamında, Samsung'un Güney Kore'nin kuzeybatı bölgesinde yapımı devam eden dev fabrikasının bu yıl üretime başlaması öngörülüyor. Fabrikada, yeni cep telefonlarının standartlarına uygun çip üretimi yapılması da planlanıyor.

            Dünyanın en büyük fason üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing de (TSMC) Intel gibi Arizona'da 12 milyar dolar değerinde bir fabrika kuruyor. Fabrikanın 2024'te üretime başlaması hedefleniyor.

            Çip teknolojisinde dışa bağımlılığı azaltmak isteyen Çin'de ise iki ulusal varlık fonu, ülkenin lider çip üreticisi SMIC'a, Şanghay'daki fabrikasında üretimi artırmak amacıyla toplam 2,25 milyar dolar finansman sağladı. Fabrikanın, gelecekte üretimini 3'e katlaması bekleniyor.

            ABD'li politikacılar, dünya çapında çip üreticilerinin Çinli teknoloji devi Huawei ve bağlı ortaklıklarına çip tedarik etmesini zorlaştırırken, Çin de yabancı ülkelere, özellikle ABD'ye bağımlı kalmamak için kendi çip endüstrisini güçlendiriyor.

            YATIRIMLARIN ARKASINDAKİ EKONOMİK VE POLİTİK HESAPLAR
            Şirketlerin yatırımlarının arkasında ekonomik ve politik hesaplamaların da olması dikkati çekiyor.

            Bu doğrultuda, Çin'in küresel tedarik zincirindeki önemini azaltmak isteyen eski ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletken ürünlerin üretimini yıllardır Amerika'ya geri getirmeye çalışırken, TSMC'nın Arizona'da kuracağı 12 milyar dolar değerindeki fabrika, bu çalışmanın bir meyvesi olarak görülüyor.

            Yarı iletken sektöründeki şirketlerin milyarlarca dolarlık fabrika yatırımlarının arkasındaki bir başka nedenin de otomotiv endüstrisinin ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Çip üreticileri, gelecek birkaç yıl içinde otomotiv sektöründe araç içi elektronik sistemlerle işlerinin büyümesini bekliyor.

                Analistler, çip endüstrisinin küresel ekonominin yeniden açılmasıyla yeni siparişlere kendini hazırladığını ve Kovid-19 sonrası yeni dünya düzenini sağlamada yarı iletken çip tasarımcılarına büyük iş düştüğünü ifade ediyor.

                PASTADA BÜYÜK PAY ABD'Lİ ŞİRKETLERİN
                Dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın verilerine göre, geçen yıl dünya çapında satış gelirlerinde ilk 10'da yer alan çip üreticilerinin 6'sının ABD merkezli olması dikkati çekiyor.

                Intel'in 2020'de 70,2 milyar dolarlık satış gelirleriyle ilk sırada yer aldığı kaydediliyor. Intel'i, 56,2 milyar dolar ile Samsung Electronics ve 25,3 milyar dolar ile yine Güney Kore merkezli SK Hynix takip ediyor.

                Intel'in satışları geçen yıl 2019'a göre yüzde 3,7, Samsung Electronics'in yüzde 7,7 ve SK Hynix'in yüzde 13,3 arttı.

                Geçen yıl ABD merkezli Micron Technology, Qualcomm ve Broadcom ise sırasıyla 22,09 milyar dolar, 17,9 milyar dolar ve 15,7 milyar dolar gelir sağladı.

                ABD'li Texas Instruments'ın satış geliri 13,07 milyar dolar ve Tayvan merkezli MediaTek'in geliri 11 milyar dolar olurken, Japonya merkezli KIOXIA 10,2 milyar dolar ve Nvidia 10,09 milyar dolar gelir elde etti.

                TÜRKİYE'DE YERLİ ÇİP ÜRETİMİ ÇALIŞMALARI
                Türkiye'de de yerli çip üretimine yönelik çalışmalar bulunuyor. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nde (BİLGEM) yürütülen "Çakıl Milli İşlemci Projesi" ile silah sistemlerinde kullanılan yabancı menşeli mikro işlemcilerin yerini alabilecek milli bir işlemci geliştiriliyor. Hızlı, düşük güç tüketen, lisans ve satış hakları Türkiye'ye ait olacak olan Çakıl'ın prototip üretimi tamamlanırken, Çakıl'ın ilk olarak ASELSAN'ın ürünlerinde kullanılmaya başlanması hedefleniyor.

                Ayrıca, çip üretimi konusunda Türkiye ve Malezya arasında geçen yıllarda iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında, Türkiye'deki bazı şirketler, Malezya'daki şirketlerle iş birliği yaparak yerli çip üretimi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
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