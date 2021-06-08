SMART TRADE COİN BATMA İDDİALARI DİKKAT ÇEKTİ

Smart Trade Coin hakkında sosyal medyada ortaya çıkan iddialar gündeme damga vurdu. En dikkat çeken iddia ise 8 Haziran 2021 itibari ile sistemde parası olan herkesin parasının yüzde 90 oranında erimiş durumda olması dile getirildi. Şirket tarafından konuyla ilgili şuana kadar henüz bir açıklama yapılmadı.