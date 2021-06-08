Kripto para piyasasının popülerliği her geçen gün artmaya başladı. Yazılım şirketi olarak bilinen Smart Trade sistemin kripto para olarak ilk işlem göreceği piyasadır. Bu gelişmeler sonrası yatırımcılar Smart Trade coin hakkında bilgileri merak ediyor. Peki, Smart Trade coin nedir? Smart Trade coin battı mı? İşte tüm detaylar!
SMART TRADE COİN BATMA İDDİALARI DİKKAT ÇEKTİ
Smart Trade Coin hakkında sosyal medyada ortaya çıkan iddialar gündeme damga vurdu. En dikkat çeken iddia ise 8 Haziran 2021 itibari ile sistemde parası olan herkesin parasının yüzde 90 oranında erimiş durumda olması dile getirildi. Şirket tarafından konuyla ilgili şuana kadar henüz bir açıklama yapılmadı.
SMART TRADE COİN NEDİR?
Smart Trade Coin Lakoken, sistemin kripto para olarak ilk işlem göreceği piyasadır. Şimdilik sadece platformlar arası alış veriş sunan sistemin kripto para olarak alım ve satım işlemlerini mümkün kılacağı platform olan Smart Trade Coin, kripto para borsasıdır.