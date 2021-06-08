Elektrik faturası devletten: Aylık 118 liraya varan faturaları devlet karşılıyor (Ekonomi haberleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlar ile ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Uygulamayla düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri Bakanlık tarafından karşılanıyor.
Ailede bulunan kişi sayısına göre aylık 59 ila 118 lira arasında destek veriliyor. Bakanlık, düzenli sosyal yardım alan vatandaşlardan 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 veya daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteği sunuyor.
TEK KONUTU OLANA VERGİ YOK
Bu yıl ilk defa uygulanan 'emlak vergi değeri' üzerinden vergi tahsilatı başladı. Konutlarının emlak değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşanlar artık değerli konut vergisi ödemeye başladı. İlk taksit ödemeleri 1 Mart'a kadar yapılırken, ikinci taksitin Ağustos sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Değeri 10 milyon lirayı geçen meskenler için 22 bin 500 lira değerli konut vergisi ödenecek. Tek konutu olanlar 5 milyon lirayı geçse de vergi ödemeyecek.