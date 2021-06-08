Elektrik faturası devletten: Aylık 118 liraya varan faturaları devlet karşılıyor (Ekonomi haberleri)

TEK KONUTU OLANA VERGİ YOK

Bu yıl ilk defa uygulanan 'emlak vergi değeri' üzerinden vergi tahsilatı başladı. Konutlarının emlak değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşanlar artık değerli konut vergisi ödemeye başladı. İlk taksit ödemeleri 1 Mart'a kadar yapılırken, ikinci taksitin Ağustos sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Değeri 10 milyon lirayı geçen meskenler için 22 bin 500 lira değerli konut vergisi ödenecek. Tek konutu olanlar 5 milyon lirayı geçse de vergi ödemeyecek.