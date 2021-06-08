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    Elektrik faturası devletten: Aylık 118 liraya varan faturaları devlet karşılıyor (Ekonomi haberleri)

    , sosyal yardımlar ile ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Uygulamayla düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri Bakanlık tarafından karşılanıyor.

    Elektrik faturası devletten

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlar ile ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Uygulamayla düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri Bakanlık tarafından karşılanıyor.

    Ailede bulunan kişi sayısına göre aylık 59 ila 118 lira arasında destek veriliyor. Bakanlık, düzenli sosyal yardım alan vatandaşlardan 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 veya daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteği sunuyor.

    TEK KONUTU OLANA VERGİ YOK
    Bu yıl ilk defa uygulanan 'emlak vergi değeri' üzerinden vergi tahsilatı başladı. Konutlarının emlak değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşanlar artık değerli konut vergisi ödemeye başladı. İlk taksit ödemeleri 1 Mart'a kadar yapılırken, ikinci taksitin Ağustos sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Değeri 10 milyon lirayı geçen meskenler için 22 bin 500 lira değerli konut vergisi ödenecek. Tek konutu olanlar 5 milyon lirayı geçse de vergi ödemeyecek.

        'YATIRIM' MESAİSİ
        Beştepe'de         iş ve yatırım ortamını güçlendirecek reform adımlarına ilişkin yoğun bir mesai yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 'Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi'ni açıklamaya hazırlanırken, Aralık ayına kadar yatırım teşvik sistemini güçlendiren uygulamalar devreye girecek. Prim desteği süreleri uzatılacak.

        TARAFTARA ÖZEL EMEKLİLİK PLANI
        FİBAEMEKLİLİK, taraftara özel Galatasaray Emeklilik Planı'nı hazırladı. Galatasaraylılar, Galatasaray Emeklilik Planı'na ayda 100 liradan başlayan katkı payı ile giriş aidatı ödemeden sahip olabiliyor. Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, "Galatasaraylılar hem emeklilikte aslanlar gibi yaşayacak hem de kulüplerine destek olacak" dedi.

        DOLANDIRICILIK NUMARASI
        Dolandırıcıların         yeni vurgunu ortaya çıktı. Bankaların müşteri hizmetleri numarasının başına +99 ekleyerek vatandaşları arayıp, hesaplarından para çekildiği yalanını söyleyen bir çete yakayı ele verdi. Kendilerini banka görevlisi gibi tanıtan çete üyelerinin panik havası yaratarak önce bilgileri aldığı, sonra hesapları boşalttığı öğrenildi. Bazı kişilerin bilgileri dışında hesaplarından para çekildiğini söyleyerek başvuruda bulunmasının ardından, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 13 kişilik çeteyi yakaladı.

            5.5 MİLYON KİŞİ UÇTU
            Devlet             Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre; Mayıs'ta iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 38 bin 668, dış hatlarda 25 bin 160'a ulaştı. Üst geçişler ile birlikte toplam 82 bin 120 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 121 bin, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 438 bin oldu.

            CÜZDAN ATILIMI
            Twitter CEO'su Jack Dorsey, yine CEO'su olduğu bir başka şirket olan ödeme platformu Square'in bir Bitcoin donanım cüzdanı üretmek istediğini açıkladı. Mobil telefonlara uygun, bir cüzdan hayal ettiğini belirten Dorsey, "Square olmadan, Apple ve Google'ın izinlerine gerek duymadan çalışabilen bir uygulama hayal ediyoruz" dedi.
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            Biden dört gözle bekliyor
            Haberler Ekonomi Elektrik faturası devletten: Aylık 118 liraya varan faturaları devlet karşılıyor (Ekonomi haberleri)