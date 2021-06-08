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    • Ekonomi
    • 08.06.2021 09:36
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    • 08.06.2021 09:36
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    'de yayımlandı! 'dan riski azaltım tekniklerine ilişkin yeni düzenleme

    Son dakika haberine göre , riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde düzenlemeye gitti. Tebliğde yapılan değişiklikle, finansal teminatların dikkate alınmasına yönelik asgari şartlarda düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre borçlu veya borçlunun dahil olduğu risk grubunca ihraç edilen menkul kıymetler teminat olarak dikkate alınamayacak.

    AA
    Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredide yeni dönem

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Bankaların, risk ağırlıklı tutar ve beklenen kayıp hesaplanmasında kullanacakları kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde yapılan değişiklikle, finansal teminatların dikkate alınmasına yönelik asgari şartlarda düzenlemeye gidildi.

    Bu kapsamda, borçlu veya borçlunun dahil olduğu risk grubunca ihraç edilen menkul kıymetler teminat olarak dikkate alınamayacak.

        Buna karşın, borçlu tarafından ihraç edilen ve yönetmelikteki koşulları sağlayan teminatlı menkul kıymetler, repo işlemleri için teminat olarak gösterilebilecek.

        Değişiklik öncesinde, repo işlemleri için sadece ipotek teminatlı menkul kıymetler teminat olarak kabul ediliyordu.

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        Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! BDDK'dan kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin yeni düzenleme