8 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 6,13 5,95 3,03 Çemaş Döküm 1,31 1,28 2,34 SASA Polyester 34,48 33,78 2,07 Parsan 30,44 29,86 1,94 İpek Doğal Enerji 14,17 13,91 1,87 Jantsa Jant Sanayi 94,70 93,00 1,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,34 7,22 1,66 TAV Havalimanları 26,22 25,84 1,47 Polisan Holding 2,92 2,88 1,39 Vestel 31,68 31,26 1,34 Kerevitaş Gıda 4,74 4,68 1,28 İş Finansal Kiralama 3,17 3,13 1,28 Çimsa 23,96 23,66 1,27 Netaş Telekomünikasyon 21,60 21,34 1,22 İş Yatırım Menkul Değerler 16,03 15,85 1,14 Koza Altın 126,60 125,30 1,04 Zorlu Enerji 2,05 2,03 0,99 Odaş Elektrik 2,09 2,07 0,97 İhlas Gayrimenkul 1,20 1,19 0,84 Eczacıbaşı İlaç 6,27 6,22 0,80

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: