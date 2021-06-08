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    • Ekonomi
    • 08.06.2021 14:19
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    • 08.06.2021 14:19
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    8 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Gözde Girişim hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 3,03 oranında 6,13'den yükselerek işlem gördü. 8 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    8 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gözde Girişim 6,13 5,95 3,03
    Çemaş Döküm 1,31 1,28 2,34
    SASA Polyester 34,48 33,78 2,07
    Parsan 30,44 29,86 1,94
    İpek Doğal Enerji 14,17 13,91 1,87
    Jantsa Jant Sanayi 94,70 93,00 1,83
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,34 7,22 1,66
    TAV Havalimanları 26,22 25,84 1,47
    Polisan Holding 2,92 2,88 1,39
    Vestel 31,68 31,26 1,34
    Kerevitaş Gıda 4,74 4,68 1,28
    İş Finansal Kiralama 3,17 3,13 1,28
    Çimsa 23,96 23,66 1,27
    Netaş Telekomünikasyon 21,60 21,34 1,22
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,03 15,85 1,14
    Koza Altın 126,60 125,30 1,04
    Zorlu Enerji 2,05 2,03 0,99
    Odaş Elektrik 2,09 2,07 0,97
    İhlas Gayrimenkul 1,20 1,19 0,84
    Eczacıbaşı İlaç 6,27 6,22 0,80

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Net Holding 5,11 5,49 -6,92
    Borusan Mannesmann 27,80 28,68 -3,07
    Bagfaş 23,84 24,26 -1,73
    Coca Cola İçecek 81,65 82,70 -1,27
    Yataş 14,97 15,15 -1,19
    Otokar 306,50 310,00 -1,13
    Fenerbahçe Futbol 33,10 33,44 -1,02
    Kartonsan 57,05 57,60 -0,95
    Ege Gübre 199,90 201,80 -0,94
    Tekfen Holding 15,37 15,51 -0,90
    Anadolu Efes 23,10 23,30 -0,86
    Türk Telekom 7,18 7,24 -0,83
    Kordsa Teknik Tekstil 22,42 22,60 -0,80
    Ereğli Demir Çelik 18,96 19,11 -0,78
    Karsan Otomotiv 3,87 3,90 -0,77
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,38 1,39 -0,72
    Tofaş Oto Fabrikası 30,28 30,48 -0,66
    Kardemir (D) 7,74 7,79 -0,64
    Sabancı Holding 9,42 9,48 -0,63
    Tukaş 6,91 6,95 -0,58

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