8 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|6,13
|5,95
|3,03
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,28
|2,34
|SASA Polyester
|34,48
|33,78
|2,07
|Parsan
|30,44
|29,86
|1,94
|İpek Doğal Enerji
|14,17
|13,91
|1,87
|Jantsa Jant Sanayi
|94,70
|93,00
|1,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,34
|7,22
|1,66
|TAV Havalimanları
|26,22
|25,84
|1,47
|Polisan Holding
|2,92
|2,88
|1,39
|Vestel
|31,68
|31,26
|1,34
|Kerevitaş Gıda
|4,74
|4,68
|1,28
|İş Finansal Kiralama
|3,17
|3,13
|1,28
|Çimsa
|23,96
|23,66
|1,27
|Netaş Telekomünikasyon
|21,60
|21,34
|1,22
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,03
|15,85
|1,14
|Koza Altın
|126,60
|125,30
|1,04
|Zorlu Enerji
|2,05
|2,03
|0,99
|Odaş Elektrik
|2,09
|2,07
|0,97
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|1,19
|0,84
|Eczacıbaşı İlaç
|6,27
|6,22
|0,80
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|5,11
|5,49
|-6,92
|Borusan Mannesmann
|27,80
|28,68
|-3,07
|Bagfaş
|23,84
|24,26
|-1,73
|Coca Cola İçecek
|81,65
|82,70
|-1,27
|Yataş
|14,97
|15,15
|-1,19
|Otokar
|306,50
|310,00
|-1,13
|Fenerbahçe Futbol
|33,10
|33,44
|-1,02
|Kartonsan
|57,05
|57,60
|-0,95
|Ege Gübre
|199,90
|201,80
|-0,94
|Tekfen Holding
|15,37
|15,51
|-0,90
|Anadolu Efes
|23,10
|23,30
|-0,86
|Türk Telekom
|7,18
|7,24
|-0,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,42
|22,60
|-0,80
|Ereğli Demir Çelik
|18,96
|19,11
|-0,78
|Karsan Otomotiv
|3,87
|3,90
|-0,77
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,38
|1,39
|-0,72
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,28
|30,48
|-0,66
|Kardemir (D)
|7,74
|7,79
|-0,64
|Sabancı Holding
|9,42
|9,48
|-0,63
|Tukaş
|6,91
|6,95
|-0,58