İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hükümet Ekonomik Koordinasyon Kurulu başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani başkanlığında toplandı.
İran ekonomisinde kripto paralarla ilgili arz ve taleplerin de ele alındığı toplantıda, kripto para madenciliği ve işlemleri hakkında Merkez Bankası tarafından sunulan rapor değerlendirildi.
Toplantıda dijital para ve kripto para alanıyla ilgili faaliyetlerde ulusal çıkarların korunması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, bu konuda yasal ve teknik meseleler konusunda dikkatli hareket edilmesinin önemine işaret etti.