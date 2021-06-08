Kripto para faaliyetleriyle ilgili toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Ruhani, kripto para alım satımıyla ilgili riskler nedeniyle bu alandaki yatırımların profesyonel şekilde yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Kripto para faaliyetlerini yasallaştırmak ve bu alanda halkın sermayesini korumak için ilgili bakanlıklar tarafından bir an önce çözüm yolları bulunmalı, gerekli yasa ve talimatların ortaya konulması ve tebliğ edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.