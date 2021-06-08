Aralık sonu itibarıyla barajda su tutmayı hedefliyoruz. Bunun manası, 2 milyar metreküplük bir baraj. En az 1-1,5 sene bunun dolmasını bekleyeceğiz ama en geç 2023'e varmadan veya 2023'ün başıyla beraber artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız. En az bir Antalya kentini aydınlatacak kadar enerji ortaya çıkacak ve Türkiye ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak" diye konuştu.