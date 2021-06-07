Bursa'nın ocak-mayıs ihracatına makine ve aksamları sektörü 365 milyon 920 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 301 milyon 422 bin, çelik 301 milyon 352 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 275 milyon 154 bin, demir ve demir dışı metaller ise 234 milyon 698 bin dolar katkıda bulundu.