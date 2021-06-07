Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın 5 ayında Türkiye'nin ihracatı 77 milyar 312 milyon 300 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada bulunan Bursa'dan yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 8,06'sını oluşturdu.
YÜZDE 36,2 ARTTI
Ocak-mayıs döneminde yaklaşık 200 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatı geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 36,2 arttı.
Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın 5 ayında dış satım, Ocak-Mayıs 2020'ye göre yüzde 50'nin üzerinde artışla 609 milyon 687 bin dolardan 917 milyon 438 bin dolara yükseldi.
İkinci sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 54,5 artarak 473 milyon 222 bin dolardan 731 milyon 241 bin dolara çıktı.
Geçen yılın aynı döneminde 345 milyon 479 bin dolarlık ürün satılan listenin üçüncü sırasındaki İtalya'ya dış satım da yaklaşık yüzde 50 artarak 516 milyon 66 bin dolar oldu.