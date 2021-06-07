SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'den üreticilere destek açıklaması: 753 milyon liralık ödeme başlıyor

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için bir destek kararı açıkladı. Bu destek paketinde neler var, çiftçiler bu desteklerden nasıl yararlanacak?

Çiftçimizin tohuma küsmemesi lazım. Zaman zaman kuraklık yaşanabilir. Çiftçimiz tohuma küsmemiştir. Bu sene üretimimizin bir miktarını maalesef kaybedeceğiz. Yüzde 27 oranında yağışlar azaldı. Bu sene geçen yıla göre daha fazla olan meteorolojik kuraklık tarımsal kayba sebep verecek. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmaz. 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemlerine destek verilecek. Ziraat Bankası ve tarım kredi borçları ertelendi.

Müsilaj sorunu... Marmara acil eylem planı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda ne yapacak?

Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Bu işten etkilenen kesimler var. Balıkçılarımız da etkileniyor. Bin lira olan küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak.