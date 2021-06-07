Ünlü&Co Halka Arz kaç lot verdi? Hisse kodu nedir? Ünlü&Co Halka Arz ne zaman, tamamlandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 2021 yılında halka arz amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran şirketlerin sayısı gitgide artıyor ve konuyla ilgili olan vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Ünlü&Co Halka Arz ile ilgili son durum nedir? İşte ayrıntılar…
ÜNLÜ&CO HALKA ARZ NE ZAMAN?
ÜNLÜ Yatırım Holding AŞ (ÜNLÜ & Co), 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında talep toplayarak şirketin yüzde 26'lık bölümünün halka arz sürecini başarıyla tamamladı. ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, halka arz için her bir nominal değerli pay fiyatı 6,90 TL olan ihraçta halka arz büyüklüğü 314 milyon TL gerçekleşti.
İhraç sonrası halka açıklık oranı yüzde 26 olarak gerçekleşirken, halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam otuz aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 43,14'ü yurt içi bireysel, yüzde 46,45'i yurt içi kurumsal, yüzde 10,41'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.
Bu arada, ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük, 242 milyon TL brüt kar ile kapattı. Şirketin 2020 yılı net karı 61 milyon TL, özkaynak karlılığı ise yüzde 27 olarak gerçekleşirken, son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt karı 2018 yılında 161 milyon TL, 2019 yılında 174 milyon TL oldu, 2020 yılında 242 milyon TL'ye ulaştı.
ÜNLÜ & Co'nun halka arz sonrası ortaklık payları, halka açık yüzde 26, kurucu ortak Mahmut L. Ünlü'nün yüzde 61,62, Wellcome Trust'ın yüzde 7,71, Standard Bank'ın yüzde 3,47 ve şirket çalışanlarının yüzde 1,17 şeklinde oluştu. Merkezi İstanbul'da olan ÜNLÜ & Co, İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir şubeleri ile Türkiye'deki hizmet ağını geliştirirken, New York ve Londra'daki iştirakleriyle de uluslararası piyasalarda Türkiye'nin yatırım elçiliğini yapmaya devam ediyor.