Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kalemlerinden biri turizm. Ancak koronavirüs salgını neredeyse 2 yıldır ekonomiyi derinden etkilerken başta ise turizm sektörü geldi. Türkiye'nin turizm gelirlerinde büyük pay sahibi olan Rus turistler ise Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağı nedeniyle gelemiyor. Tüm bunların ışığında en çok merak edilen ise; Rus turistlerin ne zaman geleceği.

"İNŞALLAH 21 HAZİRAN'DAN SONRA KALKACAK"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelerek tedbirleri yerinde göreceğini belirterek, "İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak" dedi.