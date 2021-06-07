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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 12:01
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    • 07.06.2021 12:33
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    ler gelecek mi? Uçuş yasağı ne zaman kalkacak? 21 Haziran sonrası bekleniyor

    ler gelecek mi? Uçuş yasağı ne zaman kalkacak? Koronavirüs nedeniyle Rusya'nın Türkiye'ye yönelik aldığı uçuş yasağı kararı Rus turistlerin de başta Antalya olmak üzere sahil bölgelerine gelmesini engelledi. Rusya'dan Türkiye'ye yönelik uçuş yasağının kalkmasında ise 21 Haziran sonrası bekleniyor.

    Rus turistler ne zaman gelecek?

    Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kalemlerinden biri turizm. Ancak koronavirüs salgını neredeyse 2 yıldır ekonomiyi derinden etkilerken başta ise turizm sektörü geldi. Türkiye'nin turizm gelirlerinde büyük pay sahibi olan Rus turistler ise Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağı nedeniyle gelemiyor. Tüm bunların ışığında en çok merak edilen ise; Rus turistlerin ne zaman geleceği.

    "İNŞALLAH 21 HAZİRAN'DAN SONRA KALKACAK"
    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelerek tedbirleri yerinde göreceğini belirterek, "İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak" dedi.

    Rusya'ya kısa süre önce yapılan ziyarette, sezon için alınan tedbirlerin muhataplara iletildiğini aktaran Alpaslan, Ruslara Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunun anlatıldığını dile getirdi.

    Onların da 21 Haziran'dan önce geleceğini, inceleme yapacaklarını ifade eden Alpaslan, "Aldığımız işaretler ve tüm inancımızla, çabamızla 21 Haziran'da bu kısıtlamanın kaldıracak.

        Yine Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde de daha uygun seviyelerde Türkiye'ye seyahatlerin başlamasını beklemekteyiz" diye konuştu.

        Alpaslan, bunların olması halinde çok ciddi talep geleceğini, 2019'daki bereketli günlere temmuzdan sonra dönmeyi beklediklerini söyledi.

        Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Alpaslan, şöyle devam etti: "Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak.
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            Haberler Ekonomi Rus turistler gelecek mi? Uçuş yasağı ne zaman kalkacak? 21 Haziran sonrası bekleniyor