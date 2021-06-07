Doların rezerv para konumunu sağlayan en önemli unsurlardan "petrodolar" ilişkisine de atıfta bulunan Putin, enerji şirketlerinin de dolar kullanımını azaltabileceğini belirterek, "Bu, dünyanın rezerv para birimi olarak dolara ciddi bir darbe olur." yorumunda bulundu.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un 3 Haziran'da "Bir ay içerisinde Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarını tümüyle sonlandıracağız" açıklaması ise küresel piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 185 milyar dolar hacme sahip Ulusal Refah Fonu'nda doların payının ise avro, yuan ve altın cinsinden varlıklara dağıtılması planlanıyor.