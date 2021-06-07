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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 16:43
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    • 07.06.2021 16:43
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    Gündemde yüzbinlerce kişi sorgulamasını yoğun bir şekilde yapar oldu. Müslüman alemi için büyük önem taşıya dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İbadetlerini yerine getirmek isteyen Müslüman alemi ? , , belli oldu mu? Peki 2021 yılında bayram hangi tarihlerde idrak edilecek? Kurbanlık fiyatlarına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kurbanlık fiyatları 2021!

    Kurbanlık fiyatları 2021! İstanbul kurbanlık fiyatları ne kadar? Dana, koç, koyun fiyatları belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Müslüman alemi her yıl olduğu gibi 2021 yılında da büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Peki kurbanın İslamiyet'teki önemi nedir? İşte tüm bilgiler…

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.

    Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

    Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

    Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

    KURBANLIK FİYATLARI 2021

    Fiyatlar henüz belli olmadı. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun" Türkiye sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek" denildi.

        KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

        Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).
        Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: "Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (Hac, 22/28), "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (Hac, 22/34), "Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir." (Hac, 22/36-37)

        Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah'a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.
        Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).
        Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).
        Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).
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