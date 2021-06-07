Kurbanlık fiyatları 2021! İstanbul kurbanlık fiyatları ne kadar? Dana, koç, koyun fiyatları belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Müslüman alemi her yıl olduğu gibi 2021 yılında da büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Peki kurbanın İslamiyet'teki önemi nedir? İşte tüm bilgiler…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
KURBANLIK FİYATLARI 2021
Fiyatlar henüz belli olmadı. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun" Türkiye sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek" denildi.