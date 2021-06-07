Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Müsilajdan etkilenen balıkçılara verilecek destek miktarı artıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında 201 bin yetiştirici için 24 milyon baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon lira destek ödemelerine bu haftadan itibaren başlıyoruz.

İstanbul'da yüzde 76, 8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda. Ankara'da yüzde 23 gözüküyor. Bu kuraklığın emaresi 8,5 aylık suyumuz var. İzmir'de de geçen yıl yüzde 27 şimdi yüzde 35. İzmir'de de 15 aylık suyumuz var. İçme suyu yüzde 54'ler sulama yüzde 45'ler seviyesinde. Hiçbir ilimizde su sıkıntısı yaşamayacağız. Sonbahar yağmurları yağmazsa İç Anadolu için bazı tedbirler almamız gerekiyor.