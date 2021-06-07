4 dolara çıkan ATA Coin nedir? ATA Coin yorumları nelerdir? ATA Coin nasıl alınır?

Binance, 7 Haziran 2021 tarihinde ise ATA'yı İnovasyon Bölgesi içerisinde listeleyecek. İlk listelenme ile beraber ATA/BTC, ATA/BNB, ATA/BUSD ve ATA/USDT işlem çiftlerinin alım satıma sunulacağı vurgulandı. Toplamda 1 milyar arzı bulunan ATA'nın sadece %4'lük maksimum token arzı Launchpool ödülleri olarak verilecek.



DApp'ler için gizlilik odaklı bir ara yazılım hizmeti verecek olan Automata Network, anonim oylama veya Miner Extractable Value (MEV) Minimization gibi ek özellikler sayesinde aslında hem gizliliği hem de ağdakilerin özgürlüğünü üst düzeye çıkartmayı hedefliyor.





Automata Network'ün kendi kripto parası olan ATA da yönetişim, madencilik ödülleri, protokol ücretleri ve Geode isimli token satışlarına katılmak için kullanılabilecek.