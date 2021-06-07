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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 20:44
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    • 07.06.2021 20:44
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    4 dolara çıkan nedir? nelerdir? ?

    nedir? nelerdir? 4 dolara çıkmasıyla dikkat çeken kripto para birimi ? Binance'te listelenmeye başlayan ATA Coin, Türk yatırımcısının son günlerde ilgisini gçekmeye deva mediyor. 4 dolar bandına çıkmasının ardından, sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, ATA Coin yorumları nelerdir? Automata Network, birden fazla blok zincirinde dApp'ler için gizlilik ara yazılımı sağlayan merkezi olmayan bir hizmet protokolüdür.

    takvim.com.tr
    4 dolara çıkan ATA Coin nedir? ATA Coin yorumları nelerdir? ATA Coin nasıl alınır?

    ATA Coin yorumları nelerdir? ATA Coin nedir? Binance'de listelenerek işlem görmeye bu sabah itibariyle başlayan ATA Coin, 4 dolara sıçramasıyla dikkat çekti. Türk yatırımcısının da ilgisini çeken ve yatırım yapılan Automata Network (ATA) Coin Binance tarafından bugün itibarıyla listelenmeye başladı. Tahtası açılan Ata coin sert yükseliş göstererek önemli ilk günden önemli bir yükseliş sergiledi.

    ATA COİN NEDİR?

    Automata, Binance Launchpool'un 20. projesi olarak sunuldu. Merkezsiz bir hizmet protokolü olarak tanıtılan ATA, merkezsiz uygulamalar (dApp) için bir tür gizlilik odaklı ara yazılım katmanı şeklinde hizmet verecek. Kullanıcılar 2 Haziran 2021 tarihinden itibaren 30 gün boyunca BNB, DOT ve BUSD stake edebilecek.

    Binance, 7 Haziran 2021 tarihinde ise ATA'yı İnovasyon Bölgesi içerisinde listeleyecek. İlk listelenme ile beraber ATA/BTC, ATA/BNB, ATA/BUSD ve ATA/USDT işlem çiftlerinin alım satıma sunulacağı vurgulandı. Toplamda 1 milyar arzı bulunan ATA'nın sadece %4'lük maksimum token arzı Launchpool ödülleri olarak verilecek.

    DApp'ler için gizlilik odaklı bir ara yazılım hizmeti verecek olan Automata Network, anonim oylama veya Miner Extractable Value (MEV) Minimization gibi ek özellikler sayesinde aslında hem gizliliği hem de ağdakilerin özgürlüğünü üst düzeye çıkartmayı hedefliyor.



    Automata Network'ün kendi kripto parası olan ATA da yönetişim, madencilik ödülleri, protokol ücretleri ve Geode isimli token satışlarına katılmak için kullanılabilecek.

        ATA COİN NASIL ALINIR?

        Binance 7 Haziran günü TSİ 09.00'da ATA Coin'i Innovation Zone'da listeleyeceğini ve kullanıcıların ATA/BTC, ATA/USDT, ATA/BNB ve ATA/BUSD pariteleri ile alım-satım yapabileceğini belirtti.
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        Haberler Ekonomi 4 dolara çıkan ATA Coin nedir? ATA Coin yorumları nelerdir? ATA Coin nasıl alınır?